Pasaulį apskriejo neįtikėtinas vaizdas: štai ką sukūrė iš 10 tūkstančių moliūgų

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dešimtys savanorių dėliojo įvairiaspalvius jurginų žiedus. Tačiau viskas nėra taip paprasta – kiekvieną gėlę reikia padėti į tiksliai pažymėtą vietą. Savanoriai geltonas gėles dėjo į vieną sektorių, raudonas – į kitą. O visa tai tam, kad galiausiai susidėliotų kvapą gniaužiantis gėlių ornamentas. Didžiosios Britanijos Bradfordo mieste, vietos menininkas pagrindinėje miesto aikštėje nusprendė sukurti įspūdingą, 29 metrų ilgio gėlių kilimą.
Menininkui prireikė net 300 tūkstančių jurginų. Gėlės pasirinktos neatsitiktinai – būtent jurginai laikomi Jorkšyro simboliu. Tačiau ši laikino meno kūrinio idėja nėra nauja – Briuselyje jau pusę amžiaus Didžioji aikštė du kartus per metus virsta nepaprasto grožio kilimu iš 600 tūkst. įvairiaspalvių begonijų.
O viename Vakarų Jorkšyro ūkyje vietos gyventojai dėliojo tūkstančius įvairiaspalvių moliūgų. Ten jie kūrė garsaus britų gamtininko Davido Attenborough portretą – šiemet jis švenčia 100 metų jubiliejų. Instaliacija iš 10 tūkst. moliūgų ne tik pradžiugino gamtininką, bet ir atnešė jos kūrėjams rekordininkų statusą – Pasaulio Gineso rekordų knygos atstovai ją pripažino didžiausia moliūgų mozaika pasaulyje.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.