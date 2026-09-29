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Prakalbo apie tragišką 38-erių vyro žūtį ir 1 pavojingą manevrą: „Atviras lūžis ir didelis kraujavimas“

2026-09-29 12:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Rūta Vildžiūnaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 12:28
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Tragiška avarija pirmadienio vakarą Trakų rajone nusinešė motociklininko gyvybę. Į kairėn sukusio vilkiko galinę dalį rėžėsi motociklas „Aprilia Tuono V4“, o jo 38-erių metų vairuotojas nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje. Tuo metu pagalbos tarnyboms skambinę žmonės pasakojo matę, kaip motociklininkas prieš susidūrimą dideliu greičiu lenkė kitus automobilius.

Tragiška avarija Trakų rajone (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (20)

Tragiška avarija pirmadienio vakarą Trakų rajone nusinešė motociklininko gyvybę. Į kairėn sukusio vilkiko galinę dalį rėžėsi motociklas „Aprilia Tuono V4“, o jo 38-erių metų vairuotojas nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje. Tuo metu pagalbos tarnyboms skambinę žmonės pasakojo matę, kaip motociklininkas prieš susidūrimą dideliu greičiu lenkė kitus automobilius.

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Avarija įvyko apie 17 val. 20 min., o bendrasis pagalbos centras (BPC) nurodė gavęs 5 skambučius apie eismo įvykį.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tragiška avarija Trakų rajone – susidūrė vilkikas ir motociklas

Liudininkai matė dideliu greičiu lenkiantį motociklininką

Anot BPC atstovės, beveik visi skambinę žmonės teigė patys matę avariją. Vienas jų nurodė, kad motociklininkas dideliu greičiu lenkė kitus automobilius, kai tuo metu vilkikas suko į kairę.

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Po smūgio motociklininkui prireikė skubios pagalbos – BPC skambinusių žmonių teigimu, jis patyrė atvirą lūžį ir smarkiai kraujavo.

„Iš viso buvo penki skambučiai. Beveik visi liudininkai teigė matę įvykį. Vienas jų nurodė, kad motociklininkas labai dideliu greičiu lenkė visus automobilius, o tuo metu vilkikas suko į kairę ir motociklas į jį atsitrenkė.

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Taip pat buvome sujungę skambinusį žmogų su medikais, jis bandė suteikti pagalbą nukentėjusiajam. Buvo minimas atviras lūžis ir didelis kraujavimas“, – nurodo BPC atstovė.

Daugiau avarijos detalių

Kaip pirmadienio vakarą pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 28 d. apie 17 val. 20 min. Trakų r., kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė, 24-ame km, motociklas „Aprilia Tuono V4“, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio ir sukančio į kairę vilkiko MAN su puspriekabe, vairuojamo vyro (gim. 1970 m.), galinę dalį.

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Eismo įvykio metu žuvo motociklo vairuotojas.

Vilkiko vairuotojas uždarytas į areštinę. Vilkiko vairuotojas yra užsienietis, todėl, manoma, kad jis buvo sulaikytas dėl to, kad pareigūnai galėtų išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes ir avarijos dalyvis neišvyktų iš šalies.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos (pagal LR BK 281 str. 5 d.)

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