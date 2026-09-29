Avarija įvyko apie 17 val. 20 min., o bendrasis pagalbos centras (BPC) nurodė gavęs 5 skambučius apie eismo įvykį.
Liudininkai matė dideliu greičiu lenkiantį motociklininką
Anot BPC atstovės, beveik visi skambinę žmonės teigė patys matę avariją. Vienas jų nurodė, kad motociklininkas dideliu greičiu lenkė kitus automobilius, kai tuo metu vilkikas suko į kairę.
Po smūgio motociklininkui prireikė skubios pagalbos – BPC skambinusių žmonių teigimu, jis patyrė atvirą lūžį ir smarkiai kraujavo.
„Iš viso buvo penki skambučiai. Beveik visi liudininkai teigė matę įvykį. Vienas jų nurodė, kad motociklininkas labai dideliu greičiu lenkė visus automobilius, o tuo metu vilkikas suko į kairę ir motociklas į jį atsitrenkė.
Taip pat buvome sujungę skambinusį žmogų su medikais, jis bandė suteikti pagalbą nukentėjusiajam. Buvo minimas atviras lūžis ir didelis kraujavimas“, – nurodo BPC atstovė.
Daugiau avarijos detalių
Kaip pirmadienio vakarą pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 28 d. apie 17 val. 20 min. Trakų r., kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė, 24-ame km, motociklas „Aprilia Tuono V4“, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio ir sukančio į kairę vilkiko MAN su puspriekabe, vairuojamo vyro (gim. 1970 m.), galinę dalį.
Eismo įvykio metu žuvo motociklo vairuotojas.
Vilkiko vairuotojas uždarytas į areštinę. Vilkiko vairuotojas yra užsienietis, todėl, manoma, kad jis buvo sulaikytas dėl to, kad pareigūnai galėtų išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes ir avarijos dalyvis neišvyktų iš šalies.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos (pagal LR BK 281 str. 5 d.)
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