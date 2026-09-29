Tragiška avarija pasibaigė motociklininko mirtimi – skelbia naujausią informaciją

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 17.20 val., Trakų rajone, kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, 24-ame km, motociklas „Aprilia Tuono V4“, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio ir sukančio į kairę vilkiko MAN su puspriekabe, vairuojamo vyro (gim. 1970 m.), galinę dalį.
Žuvo motociklininkas, vairuotojas – areštinėje
Eismo įvykio metu žuvo motociklo vairuotojas.
Vilkiko vairuotojas uždarytas į areštinę.
Vilkiko vairuotojas yra užsienietis, todėl, manoma, kad jis buvo sulaikytas dėl to, kad pareigūnai galėtų išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes ir avarijos dalyvis neišvyktų iš šalies.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
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