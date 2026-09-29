Išpuolis Vilniuje: peiliu sužalotas neblaivus vyras

Rugsėjo 28 d. apie 12 val. 35 min. Vilniuje, Dzūkų g., bute, konflikto metu, neblaivus (0,72 prom.) vyras (gim. 2007 m.) peiliu sužalojo akivaizdžiai neblaivų (girtumą atsisakė pasitikrinti) vyrą (gim. 1971 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai, praneša Lietuvos policijos departamentas.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.
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