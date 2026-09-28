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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone ralio metu žuvo vyras: policija skubiai kreipiasi į gyventojus

2026-09-28 13:53 / šaltinis: Policija.lt
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2026-09-28 13:53
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo (LR BK 132 str. 1 d.)

Žvakė, greitoji (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (23)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo (LR BK 132 str. 1 d.)

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2026 m. liepos 4 d. apie 11.50 val. Kauno r., Gaižėnėlių k., ralio metu, ralio dalyvis vairuodamas automobilį „Cupra“, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, nuslydo nuo lenktynių trasos, atsitrenkė į metalinius vartus, kurie virsdami kliudė ir mirtinai sužalojo už jų buvusį vyrą, taip pat sužalotas kitas, šalia stovėjęs vyras.

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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

Policija prašo gyventojų pagalbos

Gyventojus, buvusius renginyje, mačiusius ar užfiksavusius įvykį, bei galinčius suteikti bet kok-ios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus telefonu +370 700 64474, +370 700 63473, mob. +370 677 93447 arba el. p. [email protected], [email protected].

Už neatsargų gyvybės atėmimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 str. 1 d., gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo perseki-ojimo skyriaus prokurorai

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