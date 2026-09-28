Kauno rajone ralio metu žuvo vyras: policija skubiai kreipiasi į gyventojus

2026 m. liepos 4 d. apie 11.50 val. Kauno r., Gaižėnėlių k., ralio metu, ralio dalyvis vairuodamas automobilį „Cupra“, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, nuslydo nuo lenktynių trasos, atsitrenkė į metalinius vartus, kurie virsdami kliudė ir mirtinai sužalojo už jų buvusį vyrą, taip pat sužalotas kitas, šalia stovėjęs vyras.
Policija prašo gyventojų pagalbos
Gyventojus, buvusius renginyje, mačiusius ar užfiksavusius įvykį, bei galinčius suteikti bet kok-ios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus telefonu +370 700 64474, +370 700 63473, mob. +370 677 93447 arba el. p. [email protected], [email protected].
Už neatsargų gyvybės atėmimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 str. 1 d., gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo perseki-ojimo skyriaus prokurorai
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