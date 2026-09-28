Gresia nemalonumai: policija ieško šių jaunuolių ir prašo gyventojų pagalbos

Nuotraukose užfiksuoti jaunuoliai gali turėti ikiteisminiam tyrimui reikšmingos informacijos.
Asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus jaunuolius, ar turinčius tyrimui reikšmingos informacijos, prašytume apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato vyriausiąjį tyrėją Aleksandr Ofoničev, tel. Nr. +370 700 57692, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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