Lukas Savickas su ES energetikos ministrais Dubline aptars energetikos iššūkius

Rugsėjo 28–29 dienomis vyksiančiame susitikime ministrai diskutuos apie priemones, galinčias sumažinti energijos sąnaudas vartotojams ir energetinį nepriteklių, kartu užtikrinant verslo konkurencingumą bei atsižvelgiant į spartėjančią energetikos sistemos elektrifikaciją.
Vizito metu taip pat numatytos ministro dvišalės diskusijos susitikimai su Moldovos, Kipro, Ispanijos, Nyderlandų ir kitų šalių ministrais.
Airija šiuo metu pirmininkauja ES Tarybai. Nuo 2027 metų sausio 1 dienos pirmininkavimą perims Lietuva.
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