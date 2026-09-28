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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Policija skubiai įspėja Lietuvos gyventojus: nesakykite, kad nesakė

2026-09-28 12:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-28 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ primena, kad neapykantos kurstymas internete nėra nekaltas elgesys. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vos vienas komentaras gali tapti viešai prieinama informacija ir turėti teisinių pasekmių.

Policija (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
GALERIJA (17)

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ primena, kad neapykantos kurstymas internete nėra nekaltas elgesys. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vos vienas komentaras gali tapti viešai prieinama informacija ir turėti teisinių pasekmių.

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Policija ragina prieš rašant gerai pagalvoti apie savo žodžius ir jų galimą poveikį kitiems žmonėms. Pasak pareigūnų, už neapykantos kurstymą tam tikrais atvejais gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Įspėja socialinių tinklų vartotojus

Kartu policija skatina išlaikyti pagarbą kitiems žmonėms ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir virtualioje erdvėje.

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„Neapykantos kurstymas internete turi pasekmių.

Vienas paspaudimas – ir komentaras jau viešas.

Už neapykantos kurstymą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.

Gerbkime vieni kitus ir internete“, – rašoma įraše.

Parodė, kokie komentarai vertinami teisėsaugos

Kartu su įrašu Policijos virtualus patrulis pasidalijo ir naudingu vizualu, kuriame pateikiami neapykantos kurstymo pavyzdžiai bei svarbi informacija apie tai, kaip tokie komentarai vertinami teisėsaugos.

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„Komentarai: „Tokių kaip tu turi nebūti!“, „Jūs čia ne žmonės...“, „Menkavertis.“, „Grįžkite į savo šalį!“, „Ne jūsų čia vieta.“

Tokie neturėtų būti mūsų visuomenėje.

NEAPYKANTA INTERNETE NELIEKA NEPASTEBĖTA.

200 registruotų įvykių, 70 pradėtų ikiteisminių tyrimų, 60 prevencinių pokalbių.

NEAPYKANTOS KURSTYMAS – NUSIKALSTAMA VEIKA.

Policija registruoja ir tiria. Atsakomybė numatyta LR BK 170 str.

PASTEBĖJAI? PRANEŠK POLICIJAI!“ – rašoma vizuale.

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