„Audi A4“ Tauragės rajone rastas su savadarbiu ginklu ir įtariama narkotine medžiaga

Kaip pirmadienį pranešė Policijos departamentas, apie 3 val. Stragutės kaime rastas nuo kelio nuvažiavęs 1979 metais gimusio vyro automobilis „Audi A4“. Jame rasti ir paimti savadarbis ginklas bei švirkštas su bespalviu skysčiu, galimai su narkotine medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu ir narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
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