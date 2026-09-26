Policija siunčia skubią žinią visiems Lietuvos gyventojams: perduokite ir kitiems

Kupiškio policijos atstovai įspėja, kad apgavikai dažnai apsimeta „Google“ atstovais ir siunčia melagingus pranešimus.
Jais sukčiai siekia perimti elektroninio pašto paskyras, banko kortelių duomenis ar prieigą prie svarbių failų.
Policija įspėja – sukčiai dažnai prisistato „Google“
Policijos atstovai primena, kad skubėjimas ir neapdairus nuorodų spaudimas gali brangiai kainuoti, todėl ragina išlikti budriems.
„Sukčiai dažnai apsimeta „Google“, siekdami perimti elektroninio pašto paskyras, failus ir banko kortelių duomenis.
Pagrindinės schemos:
- Pranešimai apie „užblokuotą paskyrą“ ar „įsilaužimą“ su nuoroda į suklastotą prisijungimo puslapį.
- Įspėjimai apie neva perpildytą „Google Drive“ ar nepavykusią prenumeratą, reikalaujant suvesti banko kortelės duomenis.
- Reikalavimai susimokėti už nemokamą „Google Maps/Business“ profilį.
Kaip apsisaugoti:
- Neskubėkite.
- Nespauskite nuorodų laiškuose.
- Niekam neatskleiskite banko kortelės ar elektroninio pašto kodų.
Jeigu nukentėjote nuo sukčių, kuo skubiau apie tai praneškite savo bankui ir policijai.
Skubios pagalbos tarnybos – 112“ – svarbiu priminimu „Facebook“ dalijosi Kupiškio policija.
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