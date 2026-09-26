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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Policija siunčia skubią žinią visiems Lietuvos gyventojams: perduokite ir kitiems

2026-09-26 09:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 09:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sukčiai ir toliau aktyviai bando išvilioti gyventojų duomenis, o viena dažniausių jų priedangų tampa „Google“ vardas. Gyventojai perspėjami būti itin budrūs gavę pranešimų apie neva užblokuotas paskyras, saugyklos problemas ar reikalavimus atlikti mokėjimus.

Sukčiai ir toliau aktyviai bando išvilioti gyventojų duomenis, o viena dažniausių jų priedangų tampa „Google“ vardas. Gyventojai perspėjami būti itin budrūs gavę pranešimų apie neva užblokuotas paskyras, saugyklos problemas ar reikalavimus atlikti mokėjimus.

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Kupiškio policijos atstovai įspėja, kad apgavikai dažnai apsimeta „Google“ atstovais ir siunčia melagingus pranešimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jais sukčiai siekia perimti elektroninio pašto paskyras, banko kortelių duomenis ar prieigą prie svarbių failų.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

Policija įspėja – sukčiai dažnai prisistato „Google“

Policijos atstovai primena, kad skubėjimas ir neapdairus nuorodų spaudimas gali brangiai kainuoti, todėl ragina išlikti budriems.

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„Sukčiai dažnai apsimeta „Google“, siekdami perimti elektroninio pašto paskyras, failus ir banko kortelių duomenis.

​Pagrindinės schemos:

  • Pranešimai apie „užblokuotą paskyrą“ ar „įsilaužimą“ su nuoroda į suklastotą prisijungimo puslapį.
  • Įspėjimai apie neva perpildytą „Google Drive“ ar nepavykusią prenumeratą, reikalaujant suvesti banko kortelės duomenis.
  • Reikalavimai susimokėti už nemokamą „Google Maps/Business“ profilį.

​Kaip apsisaugoti:

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  • ​Neskubėkite.
  • Nespauskite nuorodų laiškuose.
  • Niekam neatskleiskite banko kortelės ar elektroninio pašto kodų.

Jeigu nukentėjote nuo sukčių, kuo skubiau apie tai praneškite savo bankui ir policijai.

http://epolicija.lt/

Skubios pagalbos tarnybos – 112“ – svarbiu priminimu „Facebook“ dalijosi Kupiškio policija.

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