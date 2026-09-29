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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nemenčinėje – tragiška avarija ir sukrečiančios detalės: žuvo 3 žmonės, tarp jų – 3 metų mergaitė

2026-09-29 09:25 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Arnas Cvirka
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
2026-09-29 09:25
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Rugpjūčio mėnesį Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Gaukštonių kaime įvyko skaudi avarija – susidūrė lengvasis automobilis ir sunkiasvorė transporto priemonė. Pranešama, kad įvykio metu žuvo visi 3 lengvajame automobilyje buvę žmonės – 3 metų mergytė, jos mama ir vairuotoja. 

Rugpjūčio mėnesį Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Gaukštonių kaime įvyko skaudi avarija – susidūrė lengvasis automobilis ir sunkiasvorė transporto priemonė. Pranešama, kad įvykio metu žuvo visi 3 lengvajame automobilyje buvę žmonės – 3 metų mergytė, jos mama ir vairuotoja. 

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiauri avarija Nemenčinėje – susidūrus su sunkvežimiu žuvo vairuotoja ir 3 metukų mergytė

Vilniaus VPK atstovė Julija Samorokovskaja teigė, kad susidūrė lengvasis automobilis „Toyota Prius“ ir vilkikas. 

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Pranešta, kad žuvo pusamžė lengvojo automobilio vairuotoja, o dar 2 automobilyje važiavusios keleivės – 24 metų moteris ir 3 metų jos dukra buvo prispaustos. Atvažiavus gelbėtojams keleivės jau buvo ištrauktos ir pradėtos gaivinti. 

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Iš pradžių pranešta, kad visi nukentėjusieji sunkios būklės, o 3 metų mergaitė nerodė gyvybės ženklų. 

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Kaip teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) atstovas Tomas Bražėnas, iš lengvojo automobilio „Toyota Prius“ ištraukta vairuotoja (gim. 1975 m.) žuvo įvykio vietoje.

Pasak policijos atstovo, sužaloti kartu lengvajame automobilyje važiavusi kita moteris (gim. 2002 m.) ir jos mažametė dukra (gim. 2023 m.). 

Mirė mažametė mergaitė ir jos mama

Apie 14.30 val. Vilniaus AVPK atstovas patvirtino, kad medikams mažametės mergaitės atgaivinti nepavyko, jai konstatuota mirtis.

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Vėliau Policijos departamentas informavo, kad apie 17 val. ligoninėje mirė ir žuvusios mergaitės mama (gim. 2002 m.).

Susidūrimas įvyko „Toyota Prius“ išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą. Kodėl buvo išvažiuota į priešpriešinę eismo juostą kol kas neaišku. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė informavo, kad po avarijos į ligoninę išvežtas ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas.

Apie įvykį pranešė pravažiuojantys žmonės. 

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