Shaqo akivaizdoje – fantastiškas trileris: „Žalgiris“ neatsilaikė prieš Eurolygos čempionus

Pirmosiose sezono rungtynėse „Žalgiris“ 83:77 palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“, klubą, tuo tarpu OLY 106:89 neturėjo vargų su Vitorijos „Baskonia“.
Šias rungtynes praleido Nigelas Williamsas-Gossas, Sabenas Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
„Žalgiris“: Sterlingas Brownas 20 (4/6 trit.), Ąžuola Tubelis 19 (7 atk. kam., 22 n.b.), Carsenas Edwardsas 16, Jonas Valančiūnas 11 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 21 n.b.).
„Olympiacos“: Evanas Fournier ir Aleksandras Vezenkovas (7 atk. kam.) – po 18, Jeanas Montero 15 (7 rez. perd.), Tyleris Dorsey (1/7 trit.) ir Tysonas Wardas – po 10.
Rungtynių eiga.
Mačą taikliu metimu atidarė Carsenas Edwardsas, o Arnas Butkevičius didino žalgiriečių pranašumą – 9:2. „Olympiacos“ taškus rinkosi baudomis, iniciatyvos svečiams perimti nepavyko. Ąžuolas Tubelis ir Aleksandras Vezenkovas apsikeitė metimais (12:15), o Jonas Valančiūnas padidino žalgiriečių pranašumą – 21:17. Tiesa, jis netrukus gavo antrąją pražangą. Po pirmo kėlinio 24:21 pirmavo šeimininkai.
Deividas Sirvydis sėkmingai išnaudojo savo progas, nors netrukus OLY iniciatyvą perėmė – 29:26. Sterlingas Brownas atsakinėjo į svečių atakas, bet Evanas Fournier bei Jeanas Montero rinko savo taškus – 37:30. Liko daugiau nei 3 minutės kėlinyje, Ąžuolas Tubelis su C.Edwardsu lygino rezultatą (39:39), o galiausiai jis pats grąžino persvarą kauniečiams – 41:39. Po dviejų kėlinių buvo lygu – 44:44.
Jonas Valančiūnas trečio kėlinio pradžioje paleido taiklų tritaškį – 50:46. Po Ąžuolo Tubelio taškų sekė prastesnė šeimininkų atkarpa ir OLY rezultatą persvėrė – 57:52. Marius Grigonis tolimu metimu grąžino pranašumą savo komandai (61:60), bet po trijų ketvirčių žalgiriečiai turėjo minimalų deficitą – 63:64.
Tęsėsi lygi kova: J.Montero rinko svarbius taškus OLY, kitoje aikštės pusėje tą darė J.Valančiūnas. Donta Hallas pridėjo baudos metimą, Mbaye Ndiaye pelnė du taškus (74:71), Evanas Fournier realizavo abi baudas – 76:71. Kėlinys įpusėjo, S.Brownas rengė puikią atkarpą, po kurios „Žalgiris“ pirmavo vėl – 79:78. Kai OLY ruošėsi susigrąžinti iniciatyvą, C.Edwardsas grąžino lygybę (82:82), o komandos toliau keitėsi taikliomis atakomis. A.Vezenkovas truktelėjo priekin OLY (87:86), bet vėl apie save priminė S.Brownas, tiesa, jam atsakė E.Fournier – 90:88. Pataikyti žalgiriečiams nepavyko, liko 25 sek., teko prasižengti – baudas metė Jeanas Montero. Jis pataikė abi, bet S.Brownas smeigė tritaškį – 91:92.
Liko 2,9 sek., E.Fournier provokavo pražangą, pataikė pirmą baudos metimą, antrąjį prametė (93:91), bet kamuolį nusiėmė OLY.
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