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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo praleido Portugalijos rinktinės treniruotę

2026-09-29 22:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 22:46
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Cristiano Ronaldo antradienį nesitreniravo kartu su Portugalijos rinktine Malmėje. 41 metų futbolininkas priėmė sprendimą likti viešbutyje, kur atliko individualią treniruotę sporto salėje.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Cristiano Ronaldo antradienį nesitreniravo kartu su Portugalijos rinktine Malmėje. 41 metų futbolininkas priėmė sprendimą likti viešbutyje, kur atliko individualią treniruotę sporto salėje.

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Portugalijos rinktinė Švedijoje ruošiasi ketvirtadienį vyksiančioms Tautų lygos rungtynėms su Danija. Į Malmę komanda atvyko po sekmadienį iškovotos pergalės prieš Norvegiją, kurią Portugalija Osle įveikė 2:1.

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C. Ronaldo antradienį nepasirodė aikštėje treniruotės dalyje, kuri buvo atvira žiniasklaidai. Vėliau buvo teigiama, kad futbolininkas trumpai pasikalbėjo su Jorge Jesusu, tačiau netrukus paliko stadioną ir grįžo į komandos viešbutį.

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Ten Portugalijos rinktinės kapitonas atliko individualią treniruotę sporto salėje. Teigiama, kad Malmės stadiono sporto salėje nebuvo konkretaus treniruotėms reikalingo įrenginio, kurį C. Ronaldo laikė būtinu, todėl buvo nuspręsta jo darbą perkelti į viešbutį.

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Portugalijos futbolo federacija patvirtino, jog neturi jokios informacijos apie C. Ronaldo galimai turimą traumą. Dėl to šiuo metu nėra manoma, jog futbolininkas dėl traumos negalėtų žaisti prieš Daniją.

C. Ronaldo situacija sulaukia papildomo dėmesio po ankstesnių rinktinės rungtynių. Sekmadienį jis visas rungtynes su Norvegija praleido ant atsarginių suolo. Tai buvo pirmosios oficialios Portugalijos rinktinės rungtynės nuo 2008 metų, kuriose puolėjas aikštėje nepasirodė nė minutei.

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J. Jesusas po pergalės prieš Norvegiją pabrėžė, kad C. Ronaldo buvo pasiruošęs žaisti. Treneris teigė, kad planavo futbolininką išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga privertė pakeisti sprendimą.

Portugalijos rinktinė po dviejų Tautų lygos rungtynių turi šešis taškus. Ketvirtadienį Kopenhagoje jos laukia susitikimas su Danija, o C. Ronaldo galimybė pasirodyti aikštėje turėtų paaiškėti prieš rungtynes.

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