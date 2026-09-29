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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgirio“ galimybes vertinęs Bartzokas aiškino Valančiūno išskirtinumą Eurolygoje

2026-09-29 22:52 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 22:52
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Pirėjo „Olympiacos“ strategas Georgios Bartzokas triumfavo po pergalės prieš Kauno „Žalgirį“, kuriam negailėjo gražių žodžių.

(BNS nuotr.)

Pirėjo „Olympiacos“ strategas Georgios Bartzokas triumfavo po pergalės prieš Kauno „Žalgirį“, kuriam negailėjo gražių žodžių.

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„Svarbi pergalė mums, nors tai tik sezono startas. Turime labai sudėtingą tvarkaraštį su daug išvykų. Laimėti dabar ir gauti daugiau laiko pajusti vienas kitą yra labai svarbu, – spaudos konferenciją pradėjo G.Bartzokas. – Čia laimėti yra labai sunku, šiandien buvo taip pat.

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„Žalgiris“ pataikė daug sudėtingų metimų – Edwardsas, Brownas... Jie žaidė gerai, rado galimybes rinkti taškus. Galvoju, kad galėjome geriau žaisti, kalbant apie kantrybę. Atrodė, kad kartais perskubame, o taip pat mūsų tritaškių procentai buvo labai prasti. Turime daug gerų metikų, bet mūsų procentas – labai prastas. Sveikinimai „Žalgiriui“, buvo geros rungtynės.“

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– Kodėl yra sunku laimėti prieš „Žalgirį“?

– Komandos kokybė. „Žalgiris“ yra stiprus pretendentas į atkrintamąsias, šiemet jie turi didžiausią biudžetą klubo istorijoje ir labai daug talento. Jie pridėjo Valančiūną prie ir taip stiprios komandos, kuri turi gerus metikus, taip pat Tubelį. „Žalgiris“ iki sezono pabaigos varžysis dėl vietos atkrintamosiose.

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– Shaquille'as O'Nealas stebėjo rungtynes. Ar komandos sukūrė gerą kovą, kad jis mėgautųsi?

– (šypsosi) Ne, nes kasmet yra taip pat. Čia visada vyksta šunų pjautynės. Bet pamatyti Shaqą mums, europiečiams, yra labai svarbu. Jis – legenda ir vertiname, kad galėjome jį pamatyti gyvai.

– Kokios gynyboje buvo idėjos prieš Valančiūną?

– Mums trūko Milutinovo, kuris yra labai svarbus. Žaidėme su mobiliais centrais, bet JV turėjo dydį ir jėgą po krepšiu. Jis žaidė, kaip mes tikėjomės. Daug metų matėme jį FIBA krepšinyje ir jis supranta, kiek daug reiškia vienas mačas čia. Jonas čia puikiai tinka, duoda dalykus, kurių ne daug komandų turi. Kūryba, jėga po krepšiu...

– Kada tikitės Milutinovo sugrįžimo?

– Pirėjuje šiandien jis jautėsi žymiai geriau ir tikimės, kad jis jau galės žaisti savaitgalį Graikijos lygoje. Bet nesu tikras.

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