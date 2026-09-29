Bryanto vedama „Hapoel“ komanda triumfavo Belgrade

„Hapoel“ mačo kontrolę pasiėmė nuo pat pradžių ir per pirmąjį kėlinį susikrovė dviženklį pranašumą – 28:18. „Crvena Zvezda“ antrąjį ketvirtį pradėjo 7 taškais be atsako (25:28), o 17-ąją minutę net pirmavo – 35:34. Vis dėlto per likusį laiką šeimininkai nepasižymėjo, o svečiai pelnė 11 taškų be atsako – 45:35.
Po pertraukos Serbijos klubui ženkliau priartėti pavyko baigiantis trečiajam kėliniui (59:63), bet „Hapoel“ ketvirtį uždarė 4 taškais – 67:59. 32-ąją minutę svečiai atstatė dviženklį pranašumą – 71:61.
„Crvena Zvezda“ lipo iš duobės (69:74), bet Vasilije Micičius pataikė du tritaškius iš eilės – 80:70. Serbijos komanda dar bandė gelbėtis, bet Tomašas Satoransky sumetė baudas (81:77), o paskutinę sekundę pataikytas tritaškis jau nieko nepakeitė.
„Crvena Zvezda“: Jaredas Butleris 19 (4/7 tritaškiai), Jordanas Nwora 13 (5 atk. kam.), Tysonas Carteris 12, Chima Moneke 9 (7 atk. kam.),
„Hapoel“: Elijah Bryantas 18 (10 atk kam., 31 naud. bal.), Antonio Blakeney (1/6 tritaškiai) ir Zachas LeDay‘us po 12, Vasilije Micičius 11 (3/14 tritaškiai, 6 atk. kam.), Tai‘us Odiase 8.
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