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Grigonio pareiškimas: „Žalgirio“ abonementų vertė kyla greičiau nei aukso

2026-09-29 23:02 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 23:02
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Kauno „Žalgiris“ pirmosiose Eurolygos rungtynėse namuose po atkaklios kovos 88:90 nusileido Pirėjo „Olympiacos“ klubui.

GALERIJA (49)

Kauno „Žalgiris“ pirmosiose Eurolygos rungtynėse namuose po atkaklios kovos 88:90 nusileido Pirėjo „Olympiacos“ klubui.

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Marius Grigonis šiame mače per 18 minučių pelnė 9 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 12 naudingumo balų.

„Shaqas neblogas akcentas, netikėtas. Per rungtynes aišku negalvoji apie tai. Tuo metu galvoji apie darbą, tad net ir jis neišblaškė. Manau, kad „Olympiacos“ žaidė vienas blogesnių rungtynių, tad turėjome imti“, – kalbėjo M.Grigonis.

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– N.Williamso-Gosso funkcijas dalijosi keli žmonės. Kiek jų teko jums?

– Su pašauta koja mes. Ir Sabenas, ir Nigelas negali žaisti. Bandome žaisti su kuo turime. Pralaimėjome, tad reiškia, jog reikia vertinti neigiamai.

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– Kiek toli dar esate nuo savo galimybių?

– Reikia būti sveikiems. Sabeną prijungti ir tada galėsime žiūrėti. Kai pralaimi, daug visko gali prisigalvoti. Šiandien turėjome laimėti, nes varžovai tikrai prastai žaidė, bet gale parodė meistriškumą.

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– Kiek patobulėjo kamuolio įvedimas J.Valančiūnui?

– Kažką darome treniruotėse, būname kartu, tad atsiranda susižaidimas. Joną vis tiek visi turės dvigubinti arba kažką galvoti, o jis gali nusimesti ir iš to turėsime tritaškių.

– „Olympiacos“ yra puikiai jums pažįstamas varžovas. Stipriai pasikeitė ar vis tik išliko G.Bartzoko stilius?

– Branduolys išliko, bet manau, kad jiems trūksta Walkupo fiziškumo. Jie turi daug talento, keičiasi penketais kaip anksčiau MKL. Prabanga pas juos yra, bet daug prametė tritaškių, prarado daug kamuolių. Paleidome šansą, bet reikia šiandien iškovoti bent vieną pergalę.

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– Kaip sekėsi įžaidėjo pozicijoje?

– Jūs galėsite įvertinti. Tik per rungtynes realiai žaidžiu šioje pozicijoje. Reikia daugiau praktikos. Bosas sako, ką reikia daryti, tai ir darau.

– Kaip atmosfera rungtynėse?

– Turiu televizorių ir mačiau, kad viskas gerai. Jeigu kažkas suprastės, tuomet pasakysiu. Kaune sezono bilietas jau yra valiuta. Geriau laikyti abonementą, jis geriau kyla nei auksas ar „bitcoinas“.

(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žalgiris“ – „Olympiacos“

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