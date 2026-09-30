Gocmenas siunčia grėsmingą žinutę Banskiui: „Jei pasakau, kad nokautuosiu, tą ir padarau“

I. Gocmenui prireikė vos vieno raundo – jis smūgiais į korpusą bei tiksliu spyriu keliu pasiuntė Ričardą Kulį (1-1 UTMA) į nokdauną. Varžovas nebesugebėjo atsistoti, todėl teisėjas paskelbė techninį nokautą.
Pergalė I. Gocmenui atvėrė kelią į pusfinalį, kuriame jo laukia kol kas nepralaimėjęs Tomas Banskis (5-0 UTMA). Visgi, būsimo varžovo rezultatai I. Gocmeno negąsdina – kovotojas jau spėjo pažadėti, kad ir ši akistata baigsis nokautu.
„Taip ir planavau baigti kovą. Tikrai nesu nustebęs, kad jį nokautavau. Tiek pusfinalis, tiek finalas baigsis taip pat. Kitas varžovas – Banskis? Jo laukia tas pats.
Visi kovotojai kalba, kad laimės, kad padarys tą ar aną. Skirtingai nei kiti, aš padarau tai, ką pasakau. Jei pasakau, kad nokautuosiu varžovą, tai tą ir padarau. Tą patį dabar sakau ir jam. Brolau, nepriimk to asmeniškai, bet aš tai padarysiu“, – ryžtingai pareiškė I. Gocmenas.
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