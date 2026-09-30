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Vilniuje ant kilimo stos daugiau nei šimtas jaunųjų imtynininkų: treneris įvardijo, kodėl dalis vaikų šio sporto neatlaiko

2026-09-30 09:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 09:28
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mtynių treniruotes vaikai renkasi norėdami sustiprėti, išmokti kovoti, išbandyti save. Tačiau individualioje sporto šakoje gana greitai tenka išmokti ir kitą pamoką – ant kilimo ne visada laimėsi. Pasak Sostinės sporto centro imtynių trenerio ir teisėjo Vladimiro Audicko, būtent konkurencija vienus vaikus paskatina dirbti daugiau, o kitiems tampa priežastimi ieškoti kitos sporto šakos.

Imtynės | Luko Bartkaus nuotr.

mtynių treniruotes vaikai renkasi norėdami sustiprėti, išmokti kovoti, išbandyti save. Tačiau individualioje sporto šakoje gana greitai tenka išmokti ir kitą pamoką – ant kilimo ne visada laimėsi. Pasak Sostinės sporto centro imtynių trenerio ir teisėjo Vladimiro Audicko, būtent konkurencija vienus vaikus paskatina dirbti daugiau, o kitiems tampa priežastimi ieškoti kitos sporto šakos.

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Kaip atrodo jaunųjų imtynininkų konkurencija, bus galima pamatyti jau spalio 3 dieną Vilniaus lengvosios atletikos manieže. Sostinės sporto centro organizuojamame Vilniaus miesto graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių čempionate ant kilimo planuoja stoti daugiau nei šimtas 9–14 metų sportininkų – apie 60 Sostinės sporto centro auklėtinių ir maždaug 50 svečių.

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Į Vilnių atvyks jaunieji imtynininkai iš Vilniaus rajono, Visagino, Šalčininkų rajono, Kauno, Anykščių rajono, laukiama ir sportininkų iš Latvijos.

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„Rudenį vaikų skaičius padidėja – daug kas ateina išbandyti kažką naujo, nori tapti stipresni. Vėliau pamato ir konkurenciją. Norisi laimėti varžybas, o tai ne visada pavyksta, nes šalia yra gabesnių, labiau motyvuotų ar daugiau dirbančių varžovų“, – pasakoja V. Audickas.

Tačiau, trenerio teigimu, būtent čia slypi ir viena svarbiausių individualaus sporto pamokų. Imtynėse rezultato nėra kam perduoti – ant kilimo už savo sprendimus, pasirengimą ir darbą atsakai pats.

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„Fizinis pasiruošimas, ištvermė, koordinacija, disciplina, darbštumas, režimas, gebėjimas suderinti mokslus ir treniruotes – visa tai vaikas ugdo kartu su imtynių technika“, – vardija treneris.

Tėvams – proga pamatyti visai kitą treniruočių pusę

Jaunieji imtynininkai per sezoną nemažai keliauja – dalyvauja regioninėse varžybose, turnyruose Latvijoje ir Estijoje. Todėl Vilniaus miesto čempionatas yra svarbus – šeimos gali pamatyti tai, kam vaikai ruošiasi treniruotėse.

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„Vaikai neretai vyksta į regionines varžybas, Estijos ar Latvijos turnyrus, todėl tėvams galimybė pamatyti juos besivaržančius namuose yra ir patogi, ir smagi“, – sako V. Audickas.

Čempionatas atviras visiems žiūrovams, todėl organizatoriai kviečia ateiti ir šeimas, kurios dar tik svarsto, kokią sporto šaką pasirinkti vaikui.

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Graikų-romėnų ar laisvosios – ką stebėti?

Tą pačią dieną Vilniuje bus galima pamatyti dvi imtynių rūšis. Žmogui, kuris imtynes stebi pirmą kartą, jos gali atrodyti panašios, tačiau kovos pobūdis skiriasi.

Laisvosiose imtynėse leidžiami paėmimai už kojų, todėl sportininkai gali naudoti daugiau skirtingų puolimo kombinacijų. Graikų-romėnų imtynėse paėmimai žemiau juosmens draudžiami – čia daugiau darbo viršutine kūno dalimi ir galima išvysti įspūdingų didelės amplitudės metimų.

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V. Audickas siūlo atkreipti dėmesį ir į pačius sportininkus. Nors kalbame apie 9–14 metų vaikus, vyresniųjų grupėse jau aiškiai matyti treniruočių rezultatas – tvirtėjantis kūnas, jėga, koordinacija ir ištvermė. Jaunieji imtynininkai ne tik mokosi technikos, bet ir atlieka specialaus fizinio pasirengimo pratimus, bėga krosus, ugdo jėgą bei ištvermę.

Tarp vilniečių – jau išsiskiriantys jaunieji imtynininkai

Čempionate laukiama ir stipriausių savo amžiaus Sostinės sporto centro sportininkų. Tarp vilniečių treneris išskiria Emilį Gladkovskį (32 kg), Aleksą Fedorininą (38 kg), Matą Vyšniauską (41 kg), Dominiką Saveljevą ir Margirį Muščinską (44 kg), Alfredą Ličkovskį (52 kg), Matą Vaitkevičių (57 kg), Maksimą Goreliką (68 kg) bei Adrijų Bubelevičių (85 kg).

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Šios varžybos bus ir viena pirmųjų 2027 metų U15 Lietuvos čempionatui besirengiančių sportininkų peržiūrų. Vis dėlto V. Audickas pabrėžia, kad iki kitų metų svarbiausių startų dar daug kas keisis – sportininkų svoris, svorio kategorijos ir pasirengimas.

Todėl šio čempionato vertė pirmiausia – varžybinė patirtis ir motyvacija toliau treniruotis.

Norintiems imtynes išbandyti patiems

Kiekvieną rudenį į Sostinės sporto centro imtynių sales ateina naujų vaikų, todėl čempionatas gali būti gera proga pirmiausia šią sporto šaką pamatyti iš arti, o vėliau – išbandyti ir pačiam.

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Graikų-romėnų imtynių treniruotes Vilniuje gali pradėti ir anksčiau šios sporto šakos nelankę vaikai. Treniruotėse ugdomas bendras fizinis pasirengimas, koordinacija, ištvermė, mokomasi imtynių technikos, o augant pasirengimui atsiranda ir varžybos.

Sostinės sporto centras šiuo metu kviečia vaikus prisijungti prie graikų-romėnų imtynių treniruočių. Būreliui galima pritaikyti NVŠ finansavimą.

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Vilniaus miesto graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių čempionatas vyks spalio 3 dieną Vilniaus lengvosios atletikos manieže. Varžysis 2012–2015 metais gimę sportininkai. Čempionatas atviras žiūrovams.

Varžybas organizuoja Sostinės sporto centras.

Programa:

10:00 – svėrimo pradžia

11:30 – varžybų pradžia

16:30 – apdovanojimai

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