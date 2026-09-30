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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: Browno solidumas, Valančiūno kūryba ir Tubelio lyderystė

2026-09-30 09:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-30 09:20
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Kauno „Žalgiris“ pirmosiose Eurolygos rungtynėse namuose 91:93 turėjo pripažinti titulą ginančios Pirėjo „Olympiacos“ ekipos pranašumą.

Kauno „Žalgiris“ pirmosiose Eurolygos rungtynėse namuose 91:93 turėjo pripažinti titulą ginančios Pirėjo „Olympiacos“ ekipos pranašumą.

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Kauniečiai vertėsi be Nigelo Williamso-Gosso ir Sabeno Lee, tačiau sugebėjo mesti rimtą iššūkį graikų grandui ir pergalė išslydo tik pačioje mačo pabaigoje.

Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame susitikime ir įvertino jį pažymiais.

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#0 Sterlingas Brownas (23 min., 20 tšk., 1 per. kam., 3 kld., 1 blk., 15 naud. bal.). Įvertinimas – 9.

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Labai kokybiškos legionieriaus rungtynės puolime. Kiekvienas S.Browno kamuolio prilietimas kelia tiesioginį pavojų varžovų krepšiui. Iš pradžių puolėjas susimetė vidutinius metimus, o vėliau baudė varžovus ir tritaškiais. Kol kas atrodo, kad S.Brownas puikiai tinka šiam „Žalgiriui“ ir greitai atrado savo vietą. Gaila, kad gynyboje keliskart amerikietis vėl pražiopsojo įkirtimus be kamuolio, o ir „2 prieš 2“ situacijose jam sunkiai sekėsi eiti per užtvaras. Vis tik bendras šio žaidėjo vertinimas vis tiek išlieka puikus.

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Edwardsas

Edwardsas

#3 Carsenas Edwardsas (27 min., 16 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 1 per. kam., 2 kld., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 8

Tikrai neblogas rungtynes sužaidė ir šis „Žalgirio“ gynėjas. Pradėti norisi nuo to, kad šįsyk jis jau nebuvo taip lengvai medžiojamas gynyboje ir pats gerai spaudė kamuolį bei davė daug kontakto. Puolime C.Edwardsas jau buvo gerokai produktyvesnis. Neblogai jis susimetė ir savuosius metimus, o įsiveržęs į baudos aikštelę skirstė kamuolius ir komandos draugams. Vaizdas daug geresnis nei Belgrade, tačiau norisi dar šiek tiek daugiau ramybės, mažiau skubotų sprendimų ir tikėjimo, kad C.Edwardsas gali būti produktyviu lyderiu atsiras vis daugiau.

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#9 Dovydas Giedraitis (18 min., 0 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., -2 naud. bal.). Įvertinimas – 3.

Sunkios rungtynes D.Giedraičiui. Puolime gynėjas į krepšį praktiškai nežiūrėjo, o ir jo perdavimams stigo kokybės. Net ir gynyboje šįkart pasitaikė prastų epizodų, kai buvo pametamas tiesioginis oponentas situacijose „1 prieš 1“. Natūraliomis sąlygomis Eurolygoje D.Giedraičio vaidmuo bus visiškai kitoks, o dabar situacija yra tokia, kad gynėjų pasirinkimas yra sumažėjęs.

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Tubelis

Tubelis

#10 Ąžuolas Tubelis (27 min., 19 tšk., 7 atk. kam., 3 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 22 naud. bal.). Įvertinimas – 10.

Retai kada po pralaimėtų rungtynių kažkam yra skiriamas aukščiausias įvertinimas, tačiau, kai tas pralaimėjimas yra patirtas prieš Eurolygos čempionus ir po tokios kovos – galima padaryti išimti. Ą.Tubelis kol kas sezono starte atrodo nuostabiai ir jo žaidimas greitajame puolime yra sunkiai stabdomas bet kuriam varžovui. Arčiau krepšio žalgirietis „1 prieš 1“ nesunkiai tvarkosi su tiesioginiais oponentais, o jo kova baudos aikštelėje taip pat buvo solidi. Gal kiek neramina tik tai, kad Ą.Tubelio pataikymas iš toli atrodo šiek tiek nusimušęs, o ir metimų jis atlieka mažiau negu anksčiau.

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#12 Maodo Lo (14 min., 0 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., -4 naud. bal.). Įvertinimas – 2.

Kauno ekipai trūko dar bent vieno solidesnio perimetro žaidėjo pasirodymo. Tai buvo puiki galimybė vokiečiui, tačiau ja jis nepasinaudojo. Trys tritaškiai metimo skriejo pro šalį, nors situacijas gynėjas susikūrė neblogas. Pramesti metimai buvo didelė problema, tačiau pats žaidimas su M.Lo aikštėje buvo statiškas ir jam sunkiai sekėsi atlaikyti kontaktą. Norėtųsi, kad vokietis daugiau kurtų kitiems, tačiau kol kas to jis pasiūlyti negali.

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#14 Dustinas Sleva (6 min., 0 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.

Trumpa aukštaūgio atkarpa, per kurią jis niekuo per daug neišsiskyrė. Varžovai atakavo D.Slevą gynyboje, o pats puolėjas nei sykio neatakavo krepšio. Šįkart D.Slevos vaidmuo buvo minimalus, kadangi Ą.Tubelis žaidė tik „ketvirtoje“ pozicijoje ir nesistūmė į centro.

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Valančiūnas

Valančiūnas

#17 Jonas Valančiūnas (24 min., 11 tšk., 6 atk. kam., 7 rez. per., 1 per. kam., 3 kld., 1 blk., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 9.

Pagrindinis „Žalgirio“ kūrėjas šįkart buvo J.Valančiūnas. Kamuolio įvedimas į „post up“ pagrindiniam ekipos centrui tapo klasika ir iš to Kauno ekipa kūrėsi nemažai. J.Valančiūnas provokavo pražangas arba gerai nusimetinėjo kamuolį komandos draugams. Galbūt kartais norėjosi, kad J.Valančiūnas jau pats užsibaigtų atakas, nes vis tik trys padarytos klaidos yra nemaža nusimetimų kaina. Rungtynių pabaigoje varžovai statė itin greitas užtvaras ir taip įtrauktdavo centrą į „2 prieš 2“, o E.Fournier už pasyvesnę gynybą baudė labai skaudžiai. Šlifuoti žaidimą dar tikrai yra kur, tačiau pati konstrukcija jau atrodė tikrai neblogai.

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#22 Marekas Blaževičius (16 min., 4 tšk., 5 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 6.

Mažų detalių ir vėl pritrūko iki dar solidesnio M.Blaževičiaus pasirodymo. Pramestas metimas iš po krepšio, užfiksuota pražanga prieš D.Hallą kovoje dėl kamuolio, gautas blokas yra momentai, kurių buvo galima išvengti. Nepaisant jų, aukštaūgis buvo pastebimas ir gerai kovojo baudos aikštelėje bei kėlė varžovams nemažai grėsmės arčiau krepšio.

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Grigonis

Grigonis

#40 Marius Grigonis (19 min., 9 tšk., 5 atk. kam., 2 rez. per., 2 per. kam., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 7.

Po rungtynių pats M.Grigonis pripažino, kad „pirmu“ numeriu jam žaisti nebuvo įprasta, tačiau darė tai, ko iš jo prašė treneris. Reikia pripažinti, kad iš visų bandytų šioje pozicijoje krepšininkų jam sekėsi tvarkytis geriausiai. Pasitikėjimo savimi M.Grigonis neprarado ir trys jo pataikyti tritaškiai tai patvirtino, o žaisti su kamuoliu nors ir nebuvo lengva, tačiau bent jau klaidų gynėjas išvengė. Patiko ir paties žalgiriečio parodytas fiziškumas. Tai kaip jis dirbo rankomis gynyboje, skaitė varžovų perdavimų linijas ir tvėrėsi varžovus nuo kamuolio taip pat buvo aukštame lygyje.

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#51 Arnas Butkevičius (13 min., 7 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.

Jeigu Belgrade puolėjas lakstė nežiūrėdamas į krepšį, tai šiose rungtynėse jis savųjų šansų jau turėjo ir jais pasinaudojo. Taškus A.Butkevičius rinkosi iš sau įprastų situacijų, kai kirto krepšio link be kamuolio bei iš statinės situacijos mesdamas iš trijų taškų zonos. Puolėjo minutes šiek tiek apribojo greitai susirinktos pražangos, o ir S.Brownas trečioje pozicijoje šįkart atrodė puikiai.

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Sirvydis

Sirvydis

#91 Deividas Sirvydis (4 min., 5 tšk., 2 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.

Pirmas D.Sirvydžio prisilietimas prie kamuolio iškart pavirto į tikslų tolimą metimą. Vėliau puolėjas pasižymėjo tiksliu metimu ir iš artimos distancijos, tačiau po to du kartus suklydo ir nukeliavo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Kontrastingas D.Sirvydžio pasirodymas, tačiau papildomo tikėjimo šiuo maču jis neužsitarnavo.

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#92 Edgaras Ulanovas (10 min., 0 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 1 per. kam., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 5.

Rungtynėse prieš Eurolygos čempionus kapitonas liko be taškų, tačiau atliko net 4 rezultatyvius perdavimus. Gerai E.Ulanovas skaitė varžovų gynybą bei tinkamai užsiėmė padėtis, tačiau jam sunkiai sekėsi tvarkytis prie savojo krepšio. Sykį labai lengvai buvo praleistas A.Vezenkovas ir T.Masiulis nuo suolo iškart turėjo kelti Ą.Tubelį.

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