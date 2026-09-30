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Kaune startuoja jubiliejinė 35-oji tarptautinė „Rudens vėjo“ regata

2026-09-30 09:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 09:24
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Spalio 1 d. Kaune prasideda jubiliejinė, jau 35-oji tarptautinė „Rudens vėjo“ regata. Vienose svarbiausių Lietuvos buriavimo sezono pabaigos varžybų šiemet susitiks apie 150 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos. Buriuotojai varžysis „Optimist“, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 ir „RS Feva“ jachtų klasėse.

Vilmos Anuškevičiūtės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Spalio 1 d. Kaune prasideda jubiliejinė, jau 35-oji tarptautinė „Rudens vėjo“ regata. Vienose svarbiausių Lietuvos buriavimo sezono pabaigos varžybų šiemet susitiks apie 150 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos. Buriuotojai varžysis „Optimist“, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 ir „RS Feva“ jachtų klasėse.

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Regata antrus metus iš eilės vyks moderniausioje Lietuvoje Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ buriavimo bazėje. Į Kauną susirinkę Lietuvos ir užsienio buriuotojai čia uždarys Lietuvos buriavimo sezoną.

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„Optimist“ klasės sportininkams „Rudens vėjas“ yra viena iš atrankos ciklo į Europos čempionatą regatų, todėl šiose varžybose svarbios kiekvienos lenktynės. Lietuvos „Optimist“ buriuotojų rinktinės treneris Pavlo Dontsov pabrėžia, kad tarptautinės varžybos jauniesiems buriuotojams pirmiausia suteikia galimybę pasitikrinti savo lygį.

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„Tarptautinė regata visada yra patirties mainai. Po gero treniruočių ciklo svarbu palyginti savo lygį su kitų šalių buriuotojais. Baltijos šalių sportininkams pasisekė, kad sezono pabaigoje dėl to nereikia keliauti kažkur toli“, – sako P. Dontsov.

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Pasak trenerio, „Rudens vėjo“ regata suteikia sportininkams galimybę išbandyti save įvairiose lenktynių situacijose ir varžytis stiprioje flotilėje. Ypač tai svarbu jauniesiems buriuotojams, kurie dar kaupia tarptautinių varžybų patirtį.

„Tai nėra didžiausia regata, tačiau ji yra stipri ir tinkama tobulinti savo lenktyniavimo įgūdžius bei įgyti vertingos varžybų patirties. Be to, Lietuvos sportininkams tai viena iš atrankos regatų, todėl jai reikia skirti daugiau dėmesio“, – teigia treneris.

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ILCA 6 jachtų klasėje prie starto linijos planuoja stoti ir ką tik Lenkijos olimpinių jachtų klasių čempionate U17 amžiaus grupėje pirmąją vietą iškovojusi Lietuvos atstovė Mila Krum.

Tiesa, „Rudens vėjo“ varžybų specifiką lemia ne tik Lietuvoje laivyno tarptautiškumas ar konkurencingumas, bet ir pati Kauno marių akvatorija. Vėjo kryptis ir stiprumas čia dažnai nebūna stabilūs, gali sparčiai keistis, todėl buriuotojams tenka nuolat stebėti gūsius, vėjo stiprumą ir krypties pokyčius. Gebėjimas tinkamai įvertinti šiuos pokyčius gali turėti reikšmingos įtakos rezultatui.

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„Kauno marių sąlygomis buriuotojas gali įgyti pranašumą, jei gerai perskaito vėjo krypties pokyčius, tačiau dėl klaidos gali prarasti poziciją. Svarbu visą laiką išlikti susikaupusiam, stebėti gūsius, vėjo stiprumą ir krypties pokyčius“, – varžybų specifiką aiškina P. Dontsov.

Treneris išskiria ir kitą svarbią savybę – gebėjimą nepasiduoti po klaidos. Buriavime viena nesėkminga atkarpa dar nebūtinai nulemia galutinį rezultatą.

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„Niekada nereikia pasiduoti, ypač po klaidos. Visada gali ateiti kitas vėjo krypties pokytis, kuris leis susigrąžinti poziciją. Todėl nereikėtų per daug galvoti apie tai, ką jau praradai. Reikia padaryti viską, ką tuo momentu gali“, – sako P. Dontsov.

35-ąjį kartą rengiama „Rudens vėjo“ regata yra viena ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos buriavimo sezono tradicijų.

Jubiliejinė tarptautinė „Rudens vėjo“ regata vyks spalio 1–4 dienomis Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ bazėje. Sekti regatos eigą bei rezultatus galima paspaudus ČIA.

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