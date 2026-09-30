Djokovičius Pekine pratęsė neįtikėtiną seriją: 30 pergalių iš tiek pat galimų

Po 11 metų pertraukos į šį turnyrą grįžo Serbijos legenda Novakas Djokovičius (ATP-11). Serbas pirmajame rate per 1 valandą 51 minutę 6:3, 7:6 (7:2) nugalėjo portugalą Nuno Borgesą (ATP-49). Tai buvo 30-a serbo pergalė „China Open“ iš tiek pat galimų. N. Djokovičius į turnyrą Pekine atvyko 7-ą kartą karjeroje, o visi 6 ankstesni jo pasirodymai baigėsi su titulu rankose.
Serbas mačą pradėjo spurtu 3:0, o portugalas septintajame geime iššvaistė 2 „break pointus“ ir nepavijo varžovo. Antrajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo serbas, bet jo nerealizavo. Pratęsime N. Djokovičius startavo galingai (5:1) ir neleido suabejoti savo pranašumu.
„Sužaidžiau puikų pratęsimą. Dėl to esu labai patenkintas. Antrajame sete varžovas geriau padavinėjo ir žaidė daug geriau.
Ši publika mane labai myli. Ne veltui man taip patinka žaisti Kinijoje. Nesitikėjau, kad pirmajame rate čia susirinks pilna arena palaikyti manęs“, – sakė serbas.
Nesėkmingai Pekine pasirodė kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-5). Jis 3:6, 3:6 krito prieš Kareną Chačanovą (ATP-26). Kanadietis šiame mače taip ir nesusikūrė nė vienos „break pointo“ galimybės ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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