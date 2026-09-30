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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius Pekine pratęsė neįtikėtiną seriją: 30 pergalių iš tiek pat galimų

2026-09-30 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 21:34
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Pekine (Kinija) prasidėjo ATP 500 serijos vyrų teniso turnyras „China Open“.

Novakas Djokovičius prieš Nuno Borgesą | EPA nuotr.
GALERIJA (13)

Pekine (Kinija) prasidėjo ATP 500 serijos vyrų teniso turnyras „China Open“.

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Po 11 metų pertraukos į šį turnyrą grįžo Serbijos legenda Novakas Djokovičius (ATP-11). Serbas pirmajame rate per 1 valandą 51 minutę 6:3, 7:6 (7:2) nugalėjo portugalą Nuno Borgesą (ATP-49). Tai buvo 30-a serbo pergalė „China Open“ iš tiek pat galimų. N. Djokovičius į turnyrą Pekine atvyko 7-ą kartą karjeroje, o visi 6 ankstesni jo pasirodymai baigėsi su titulu rankose.

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Serbas mačą pradėjo spurtu 3:0, o portugalas septintajame geime iššvaistė 2 „break pointus“ ir nepavijo varžovo. Antrajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo serbas, bet jo nerealizavo. Pratęsime N. Djokovičius startavo galingai (5:1) ir neleido suabejoti savo pranašumu.

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„Sužaidžiau puikų pratęsimą. Dėl to esu labai patenkintas. Antrajame sete varžovas geriau padavinėjo ir žaidė daug geriau.

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Ši publika mane labai myli. Ne veltui man taip patinka žaisti Kinijoje. Nesitikėjau, kad pirmajame rate čia susirinks pilna arena palaikyti manęs“, – sakė serbas.

Nesėkmingai Pekine pasirodė kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-5). Jis 3:6, 3:6 krito prieš Kareną Chačanovą (ATP-26). Kanadietis šiame mače taip ir nesusikūrė nė vienos „break pointo“ galimybės ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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