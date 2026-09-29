Paryžiuje – „Partizan“ triumfas

Dabar „Paris“ lauks Kauno „Žalgirio“ vizito.
„Paris“ startavo gerai ir pabėgo 10:0, vis tik ilgai to pranašumo neišsaugojo. Dar kėlinio gale jis tirpo iki taško (18:17), vėliau komandos žengė šalia, antro kėlinio gale „Partizan“ rezultatą persvėrė – 46:43. Belgrado klubas neženkliai, bet siekė laikytis priekyje (52:49), tiesa, Jarenas Rhodenas grąžino lygybę – 52:52.
„Partizan“ ėmė bėgti pirmyn po Carliko Joneso, Nikolos Tanaskovičiaus ir Kyle‘o Allmano metimų – 73:63. T.J.Warrenas nutraukė prastesnę „Paris“ atkarpą (65:73), tačiau didesnės intrigos Paryžiaus ekipa nesukūrė.
„Partizan“: Carlikas Jonesas 20, Luca Vildoza 16, Tonye Jekiri 15 (7 atk. kam.), Kyle‘as Allmanas 10.
„Paris“: Nadiras Hifi 19 (7 kld.), Jaredas Rhodenas (9 atk. kam.) ir T.J.Warrenas – po 14, Sebastianas Herrera 9.
LAKIC HITS THE HT BUZZER 🚨🎯— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026
The audacity to pull up like that... Arijan Lakic makes the @PartizanBC road crowd go CRAZY before the halftime break!#MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/JZXDfRL7mz
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.