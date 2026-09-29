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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Hallas išgelbėjo „Armani Olimpia“ itališkoje dramoje

2026-09-29 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 23:32
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Eurolygoje vyko Italijos klubų akistata. Joje pergalę pasiekė Milano „Armani Olimpia“ (1/0), kuri namuose 87:85 (30:20, 17:21, 19:26, 21:18) palaužė Bolonijos „Virtus“ (0/2).

D.Hallas lėmė pergalę (Euroleague.net)
GALERIJA (12)

Eurolygoje vyko Italijos klubų akistata. Joje pergalę pasiekė Milano „Armani Olimpia“ (1/0), kuri namuose 87:85 (30:20, 17:21, 19:26, 21:18) palaužė Bolonijos „Virtus“ (0/2).

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0

Pergalę lėmė Devono Hallo metimas.

Milano komanda išsiveržė į priekį nuo pirmojo kėlinio pabaigos – 30:20. Nors skirtumas ir nebuvo ženklus ir epizodais sumažėdavo, kontrolę savo rankose vis tiek laikė „Armani Olimpia“.

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FOTOGALERIJA. „Armani Olimpia“ – „Virtus“

„Virtus“ ėmė tirpdyti deficitą į pabaigą einant trečiam ketvirčiui, kai pataikė Wendellis Moore‘as – 54:56. Jo metimai tapo atsaku varžovams, o galiausiai Derrickas Alstonas trimis savo metimais išaugusį skirtumą nurėžė ir Rasheedas Bello rezultatą lygino – 65:65.

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Lygi kova kėlėsi į paskutinį kėlinį – 75:75. Svarbų tritaškį paleido Marcusas Carras (83:80), dviem taškais jam atsakė Devonas Hallas – 82:83. Jis pataikė svarbų tritaškį (85:83), bet likus 20 sek. ataka priklausė „Virtus“. Antruoju bandymu „Virtus“ rezultatą lygino (85:85), kai pataikė A.Diarra. Vis tik su sirena pergalę Milano klubui išplėšė D.Hallas.

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Nuaidėjus sirenai komandos dar spėjo susistumdyti.

„Armani Olimpia“: Marko Guduričius 14, Devonas Hallas ir Dariusas Thompsonas – po 12, R.J.Cole‘as ir Mosesas Wrightas (7 atk. kam.) – po 11.

„Virtus“: Aliou Diarra 15 (7 atk. kam.), Wendellis Moore‘as 12, Marcusas Carras (9 rez. perd.) ir Derrickas Alstonas – po 10.

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