Sedekerskis pelno 16 taškų, tačiau „Baskonia“ krito Valensijoje

Intriga šiame susitikime išsisklaidė jau pirmajame kėlinyje, per kurį susikrovė net 16 taškų pranašumą – 26:10. Toliau situacija baskams tik blogėjo ir skirtumas viršijo 20 taškų ribą, o rekordinę ribą pasiekė 33-ąją minutę, kai „Valencia“ varžovus traiškė 96:67.
22 minutes žaidęs T.Sedekerskis pelnė 16 taškų (8/8 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai), atkovojo 7 kamuolius, sykį prasižengė ir surinko 19 naudingumo balų.
Pralaimėjusiems 15 taškų įmetė Kennethas Fariedas (5 atk. kam., 21 naud. bal.), DJ.Stewartas – 14, A.J.Lawsonas – 13, Chrisas Duarte – 9.
Nugalėtojams Armoni Brooksas surinko 17 taškų (4/7 tritaškiai), Nikola Mirotičius ir Josepas Puerto (3/5 tritaškiai) – po 13, T.J.Shortsas (10 rez. perd.) ir Dylanas Osetkowskis (7 atk. kam., 20 naud. bal.) – po 12, Omari Moore‘as (6 rez. perd.) ir Jasielis Rivero pridėjo po 10.
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