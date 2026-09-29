Sinkevičius: JAV nusprendus, Lietuva pasirengusi priimti amerikiečių karius nuolatiniam dislokavimui

Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptaręs su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu JAV specialiuoju pasiuntiniu Minskui Johnu Coale'u.
„Mes tikrai tam pritartume, jei jie (amerikiečiai – BNS) yra pasiruošę“, – antradienį interviu „Bloomberg“ sakė Briuselyje viešintis M. Sinkevičius.
„Tiesą sakant, mes to siekiame: aš susitikau su specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (...) aš jam pasakiau – gerai, mes iš tikrųjų norėtume, kad JAV kariai būtų dislokuoti nuolat, ir esame pasirengę padengti išlaidas, jei tai įvyktų“, – kalbėjo jis.
Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu.
Du amerikiečių karių batalionai atvyks į Lietuvą
Kaip rašė BNS, atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje.
Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau – apie tūkstantį. Tarp į Lietuvą atvyksiančios ginkluotės – ir tankai „Abrams“.
Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus devynis mėnesius.
Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau nei tūkstantis JAV karių.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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