Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: JAV nusprendus, Lietuva pasirengusi priimti amerikiečių karius nuolatiniam dislokavimui

2026-09-29 23:40 / šaltinis: BNS / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-09-29 23:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva norėtų nuolatinio JAV karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Lietuva norėtų nuolatinio JAV karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA
1

Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptaręs su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu JAV specialiuoju pasiuntiniu Minskui Johnu Coale'u.

„Mes tikrai tam pritartume, jei jie (amerikiečiai – BNS) yra pasiruošę“, – antradienį interviu „Bloomberg“ sakė Briuselyje viešintis M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiesą sakant, mes to siekiame: aš susitikau su specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (...) aš jam pasakiau – gerai, mes iš tikrųjų norėtume, kad JAV kariai būtų dislokuoti nuolat, ir esame pasirengę padengti išlaidas, jei tai įvyktų“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

REKLAMA

Du amerikiečių karių batalionai atvyks į Lietuvą

Kaip rašė BNS, atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje.

Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau – apie tūkstantį. Tarp į Lietuvą atvyksiančios ginkluotės – ir tankai „Abrams“.

Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus devynis mėnesius.

Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau nei tūkstantis JAV karių.

Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.

Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų