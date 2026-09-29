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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos pareigūnų ieškotas vyras slapstėsi Lietuvoje: sulaikytas Šiauliuose

2026-09-29 22:53 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 22:53
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Latvijoje tiriant organizuotos nusikalstamos grupuotės veiklą, pareigūnams pavyko aptikti nuo teisėsaugos besislapsčiusį vyrą, įtariamą itin sunkiu nusikaltimu. Paieškomas 1976 metais gimęs vyras rugsėjo 18 dieną buvo sulaikytas Šiauliuose, operacijoje dalyvaujant ir Lietuvos ARAS.

Karo policijos, policijos bei kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, kur buvo numuštas dronas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Latvijoje tiriant organizuotos nusikalstamos grupuotės veiklą, pareigūnams pavyko aptikti nuo teisėsaugos besislapsčiusį vyrą, įtariamą itin sunkiu nusikaltimu. Paieškomas 1976 metais gimęs vyras rugsėjo 18 dieną buvo sulaikytas Šiauliuose, operacijoje dalyvaujant ir Lietuvos ARAS.

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Nors 1976 metais gimęs vyras naudojo įvairius metodus, kad paslėptų savo buvimo vietą, Valstybės policijai pavyko nustatyti, kur jis yra.

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Šių metų rugsėjo 18 dieną Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnai, dalyvaujant Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei ARAS, vyrą sulaikė Šiauliuose.

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Valstybės policijos pareigūnai, pasitelkę tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmus bei atlikdami tyrimo ir operatyvinius veiksmus, aptiko organizuotos nusikalstamos grupuotės narį, kuris buvo paskelbtas ieškomu dėl praėjusių metų rugpjūtį įvykdyto vyro nužudymo.

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Pažymima, kad įtariamasis žinojo, jog jo ieško policija, ir naudojo įvairius konspiracijos metodus, siekdamas paslėpti savo buvimo vietą, rašo „TVNET“.

Latvis buvo sulaikytas

Po sulaikymo jo faktinėje gyvenamojoje vietoje buvo atlikta sankcionuota krata ir paimti keli techniniai įrenginiai, kurie gali būti reikšmingi tyrimui.

Lietuvos teismas sulaikytajam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Artimiausiu metu jis bus perduotas Latvijos Valstybės policijai tolesniems procesiniams veiksmams atlikti.

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Valstybės policijos tiriamame baudžiamajame procese vyras įtariamas nusikaltimais, numatytais Baudžiamojo įstatymo 224 straipsnio antrojoje dalyje – dėl dalyvavimo gaujos padarytuose nusikaltimuose, taip pat 118 straipsnio penktajame punkte – dėl nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis, kai nusikaltimą įvykdė organizuota grupė.

Vyras sulaikytas dėl jau užbaigto baudžiamojo proceso tyrimo, susijusio su organizuotos nusikalstamos grupuotės, Latvijoje vykdžiusios banditizmą ir padariusios kelis itin sunkius nusikaltimus, veikla.

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