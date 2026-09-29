Latvijos pareigūnų ieškotas vyras slapstėsi Lietuvoje: sulaikytas Šiauliuose

Nors 1976 metais gimęs vyras naudojo įvairius metodus, kad paslėptų savo buvimo vietą, Valstybės policijai pavyko nustatyti, kur jis yra.
Šių metų rugsėjo 18 dieną Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnai, dalyvaujant Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei ARAS, vyrą sulaikė Šiauliuose.
Valstybės policijos pareigūnai, pasitelkę tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmus bei atlikdami tyrimo ir operatyvinius veiksmus, aptiko organizuotos nusikalstamos grupuotės narį, kuris buvo paskelbtas ieškomu dėl praėjusių metų rugpjūtį įvykdyto vyro nužudymo.
Pažymima, kad įtariamasis žinojo, jog jo ieško policija, ir naudojo įvairius konspiracijos metodus, siekdamas paslėpti savo buvimo vietą, rašo „TVNET“.
Latvis buvo sulaikytas
Po sulaikymo jo faktinėje gyvenamojoje vietoje buvo atlikta sankcionuota krata ir paimti keli techniniai įrenginiai, kurie gali būti reikšmingi tyrimui.
Lietuvos teismas sulaikytajam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Artimiausiu metu jis bus perduotas Latvijos Valstybės policijai tolesniems procesiniams veiksmams atlikti.
Valstybės policijos tiriamame baudžiamajame procese vyras įtariamas nusikaltimais, numatytais Baudžiamojo įstatymo 224 straipsnio antrojoje dalyje – dėl dalyvavimo gaujos padarytuose nusikaltimuose, taip pat 118 straipsnio penktajame punkte – dėl nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis, kai nusikaltimą įvykdė organizuota grupė.
Vyras sulaikytas dėl jau užbaigto baudžiamojo proceso tyrimo, susijusio su organizuotos nusikalstamos grupuotės, Latvijoje vykdžiusios banditizmą ir padariusios kelis itin sunkius nusikaltimus, veikla.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.