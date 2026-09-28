13-metis su tėvo „Audi“ spruko nuo policijos beveik 200 km/val greičiu

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Gaudynės vyko Maduonos ir Cesvainės apylinkėse Latvijoje: pareigūnai vijosi „Audi“, automobilis tik didino greitį ir bandė atitrūkti nuo policijos. Gaudynės prasidėjo Maduonos mieste: policijos stabdomas „Audi“ nurūko užmiesčio link, pasuko į Cesvainės miestelį.
„Audi“ pasiekė kone 200 km/val greitį, bandydamas atitrūkti vis kerta ištisinę liniją, draudžiamai lenkia, lenkia ir ta pačia kryptimi važiuojančią sunkiąją karinę techniką. Labai pasisekė, kad priešpriešiais atvažiuojantys vairuotojai laiku pastebi gaudynes, traukiasi nuo kelio į kelkraštį: susidūrimų per šias nutrūktagalvio gaudynes išvengta. Įvažiavęs į Cesvainę „Audi“ pasuko į atokią gatvę parke.
Posūkyje netoli stadiono dėl pernelyg didelio greičio vairuotojas nesuvaldė „Audi“ ir užstrigo brūzgynuose. Prie „Audi“ vairo sėdėjo mažametis – vos 13 metų berniukas. Jis važiavo vienas. Policija išsiaiškino, kad vaikas jo tėvams nežinant nusprendė penktadienio pavakare papramogauti: pasiėmė tėvo automobilio raktelius ir išriedėjo tėvo automobiliu pasivažinėti.
Policija tęsia tyrimą, atsakomybėn veikiausiai bus traukiami tėvai. Pareigūnai ragina tėvus atidžiau saugoti automobilių raktelius, paaiškinti vaikams rizikas ir galimas pasekmes.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.