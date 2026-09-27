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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Mažeikiuose įvyksiančiame ralyje – naujovė: lenktynininkai turės prisitaikyti iš naujo

2026-09-27 13:05 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-27 13:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 2–3 dienomis Mažeikiuose vyksiančiame Lietuvos automobilių ralio čempionato sezono finale sportininkų laukia iki šiol šalies pirmenybėse nenaudota naujovė. Vietoje iš tvorelių ar kitų fizinių kliūčių įrengtų greičio mažinimo zonų kai kuriose trasos vietose bus naudojamos virtualios – jose ekipažams pakaks nustatytoje atkarpoje sumažinti greitį iki mažiau nei 50 km/val.

Akimirka iš ralio varžybų (nuotr. Egidijaus Babelio)

Spalio 2–3 dienomis Mažeikiuose vyksiančiame Lietuvos automobilių ralio čempionato sezono finale sportininkų laukia iki šiol šalies pirmenybėse nenaudota naujovė. Vietoje iš tvorelių ar kitų fizinių kliūčių įrengtų greičio mažinimo zonų kai kuriose trasos vietose bus naudojamos virtualios – jose ekipažams pakaks nustatytoje atkarpoje sumažinti greitį iki mažiau nei 50 km/val.

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Tokios zonos ralio trasose naudojamos tam, kad ilgose ar ypač greitose atkarpose būtų sumažintas automobilių greitis. Iki šiol Lietuvoje tam dažniausiai būdavo įrengiamos fizinės šikanos, kurias sportininkams tekdavo apvažiuoti. Būtent tokia kliūtis prieš kelias savaites turėjo tiesioginės įtakos Elektrėnų ralio baigčiai.

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Priešpaskutiniame greičio ruože Vaidotas Žala greičio mažinimo zonoje kliudė tvorelę ir už tai gavo 10 sekundžių baudą. Iki tol beveik šešių sekundžių persvarą turėjęs lietuvis galiausiai ralį Deividui Gezevičiui pralaimėjo 7,95 sek.

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Reikės ne apvažiuoti kliūtį, o sumažinti greitį

Mažeikiuose toks scenarijus nepasikartos bent jau tose vietose, kur bus įrengtos virtualios zonos. Jose kelyje nebus nei tvorelių, nei šieno ritinių. Ekipažas 150 metrų ilgio atkarpoje turės bent trumpam sumažinti greitį iki mažiau nei 50 km/val. Kai sistema užfiksuos tinkamą greitį, automobilio salone esantis indikatorius leis sportininkams vėl greitėti.

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FIA taisyklėse numatyta, kad virtuali greičio mažinimo zona gali būti 150–250 metrų ilgio, o joje ekipažas turi bent trumpam važiuoti lėčiau nei 50 km/val. Tokios zonos naudojamos tada, kai greitį saugumo sumetimais reikia sumažinti, tačiau fizinė šikana pati galėtų sukurti papildomą pavojų.

Mažeikiuose apie artėjančią zoną vairuotojus perspės ženklas, pastatytas likus 100 metrų iki jos pradžios. Pačioje zonoje greičio sumažinimas bus fiksuojamas elektroniniu būdu, tačiau vietoje dirbs ir fakto teisėjas.

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„Čia panašiai kaip miestuose būna elektroniniai greičio matavimo ženklai su veidukais“, – naują sistemą apibūdino „ORLEN Lietuva Rally“ organizatorius Vitalijus Plastininas.

Mažiau žalos keliui ir automobiliams

Organizatorių teigimu, virtualios zonos turi keletą privalumų. Vienas jų – mažesnė kelio dangos apkrova. Važiuodami per fizinę šikaną sportininkai turi staigiai keisti trajektoriją, todėl vienoje vietoje ypač intensyviai ardomas žvyras.

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Kitas privalumas – nelieka kontakto su pačiomis kliūtimis.

„Ar tai tvorelė, ar šiaudų kūgis – jeigu jį palietei, vis tiek yra kontaktas. Nuskrenda veidrodėliai, kenčia buferiai ar sparnai, o į šieno kūgį galima ir gerai sukulti automobilį. Virtualioje zonoje tokio pavojaus nėra“, – aiškino V. Plastininas.

FIA savo 2026 m. ralio saugumo gairėse virtualias šikanas taip pat rekomenduoja vietose, kur greitį sumažinti būtina, tačiau tradicinės kliūtys netinka, ypač ilgose ir siaurose kelio atkarpose.

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Mažeikiuose greitų tiesiųjų šiemet bus mažiau

Nors Mažeikių krašto ralio greičio ruožai tradiciškai garsėja dideliu vidutiniu greičiu, organizatoriai teigia, kad šiemet virtualių zonų neprireiks daug.

„Tiesesnių greičio ruožų, kurie būdingi mūsų kraštui, šiais metais atsisakėme. Turėsime tik vieną didesnio greičio trasą. Surinkome geriausia, ką čia radome ir naudojome per paskutinius penkerius metus“, – sakė V. Plastininas.

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„ORLEN Lietuva Rally 2026“ taps šeštuoju ir paskutiniu šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionato etapu. Organizatoriai parengė 11 greičio ruožų, kurių bendras ilgis sieks apie 90 km. Beveik visa trasa drieksis žvyrkeliais, o asfalto bus tik viename ruože.

Penktadienį, spalio 2-ąją, Mažeikių Senamiesčio parke vyks iškilmingas ralio atidarymas ir Jovani pasirodymas. Šeštadienį sportininkai išvažiuos į greičio ruožus, o vakare toje pačioje vietoje numatyti apdovanojimai ir Lino Adomaičio koncertas.

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