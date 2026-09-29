Lenkai seka Lietuvos pavyzdžiu

Nors Lietuvoje būgštauta dėl nelegalios prekybos ar šešėlinės rinkos suvešėjimo, atlikti vertinimai rodo, kad masinio nelegalaus alkoholio rinkos augimo nefiksuota, o Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Lietuvos pavyzdį mini kaip sėkmingą kompleksinės politikos įgyvendinimą.
Tuo metu Lenkijos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ pranešė, kad kituose šalies miestuose, pavyzdžiui, Krokuvoje ar Poznanėje, alkoholio pardavimo ribojimai galioja jau metus. Anot leidinio, ribojimai davė akivaizdžiai apčiuopiamų rezultatų – sumažėjo policijos iškvietimų, viešosios tvarkos pažeidimų bei skubios pagalbos skyrių pacientų skaičius.
Savo ruožtu Ispanijos naujienų portalo „El Confidencial“ žurnalistė Anna Somavilla pažymi, jog visuotinai šalyje draudimai nėra taikomi, tačiau atskiri regionai savarankiškai sprendžia dėl ribojimų įvedimo.
„Daugumoje autonominių regionų prekyba alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse draudžiama nuo 22 iki 8 val. Verslo atstovai dažnai skundžiasi dėl varžomos prekybos laisvės, stebimas ir šalyje krentantis alkoholio vartojimas tarp jaunimo. Nuo 2006 m. iki 2023 m. rodiklis sumažėjo nuo 43,8 proc. iki 17,9 proc.“ – pasakojo A. Somavilla.
Draudimas nakties metu alkoholiu prekiauti degalinėse, pasak Prancūzijos naujienų portalo „Voxeurop“ žurnalistės Francesca Barca, taip pat įvestas. Be to, šalyje draudžiama nakties metu parduoti atvėsintą alkoholį.
Tuo metu Belgijoje bei Italijoje, kaip skelbia naujienų portalai „EUrologus“ bei „Il Sole 24 Ore“, naktinės prekybos ribojimai dažniausiai taikomi išskirtinai naktinėms parduotuvėms, prekybos automatams ar greitkelių degalinėms, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą.
Daugiau dėmesio zonoms be alkoholio
Siekdami pažaboti naktinį triukšmą, viešosios tvarkos pažeidimus ir nusikalstamumą, kai kurie Europos miestai steigia specialias zonas, kuriose draudžiama vartoti alkoholį. Tai, pasak ekspertų, būdas neribojant prekybos laiko suvaldyti alkoholio vartojimo paplitimą.
Kaip teigė naujienų portalo „Der Standard“ žurnalistė Birgit Wittstock, Austrijoje prekyba alkoholiu nėra ribojama, naktimis jo įsigyti taip pat galima, tačiau itin sparčiai populiarėja zonos be alkoholio. Jos dažniausiai įkuriamos viešosiose erdvėse: stotyse ir parkuose.
Panašus sprendimas taikomas ir Čekijoje. Naujienų portalo „Deník Referendum“ žurnalistas Petr Jedlička atkreipė dėmesį, kad bendrieji alkoholio ribojimai šalyje menki, o savivaldybės daugiausia remiasi sprendimais kurti alkoholio draudimo zonas problematiškose miestų vietose.
Tuo metu naujienų portalo „Mediapool“ žurnalistas Krasen Nikolov, pažymėjo, kad Bulgarijoje vietos savivaldos pačios priima potvarkius dėl visiško arba dalinio draudimo vartoti alkoholį gatvėse ir parkuose.
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