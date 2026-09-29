Lenkijos premjeras: laukia sunkios artimiausios savaitės ir mėnesiai

Antradienį prieš vyriausybės posėdį Varšuvoje D. Tuskas sakė, kad Rusijos atakos šiame regione įgavo „nuolatinį pobūdį“, ir perspėjo, jog Lenkijos laukia sunkios artimiausios savaitės ir mėnesiai.
Tuskas: Rusijos atakos prie Lenkijos sienos tapo nuolatinės
Lenkijos vyriausybės duomenimis, pirmadienį dronas smogė Ukrainos teritorijai netoli Dorohusko–Jagodino pasienio kontrolės punkto. Ukrainos šaltinių teigimu, drono sprogimo banga apgadino pasienio kontrolės punkto pastatą.
Per pastarąsias dvi savaites Rusijos dronai ne kartą smogė taikiniams Ukrainos teritorijoje netoli to paties pasienio kontrolės punkto. Šioje vietovėje taip pat buvo atakuotas iš Kyjivo į Varšuvą važiavęs keleivinis traukinys.
Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą eskaluojant karą Ukrainoje.
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