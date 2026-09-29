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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europai smogs audringi orai: daliai šalių – perspėjimai dėl potvynių

2026-09-29 11:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 11:50
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Dalis Europos ruošiasi intensyviam lietui, skelbia „Onet“. Prognozės rodo, kad kai kuriuose regionuose per kelias dienas gali iškristi net 170 litrų vandens vienam kvadratiniam metrui. Didžiausia grėsmė kyla pietvakarių žemyno daliai, kur gali kilti potvyniai ir staigios potvynio bangos.

Potvyniai Prancūzijoje (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Dalis Europos ruošiasi intensyviam lietui, skelbia „Onet“. Prognozės rodo, kad kai kuriuose regionuose per kelias dienas gali iškristi net 170 litrų vandens vienam kvadratiniam metrui. Didžiausia grėsmė kyla pietvakarių žemyno daliai, kur gali kilti potvyniai ir staigios potvynio bangos.

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Virš Vidurio Europos išsilaikantis aukšto slėgio sritis veiksmingai blokuoja atmosferinių frontų srautą į Lenkiją. Visiškai kitokia situacija susiklostė Europos vakaruose ir pietvakariuose, kur tikimasi stipraus lietaus ir audrų su labai intensyviais krituliais.

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Stiprios liūtys apims Portugaliją, Ispaniją ir Prancūziją.

Pagal prognozes, intensyviausi krituliai bus nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 3 d.

Perspėjama dėl galimų potvynių, gali būti užtvindyti keliai, patalpos, pakilti vandens lygis vandens telkiniuose.

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Prognozuojamas kritulių kiekis gali siekti nuo maždaug 30 iki net 170 litrų vienam kvadratiniam metrui. Didžioji šio kiekio dalis gali iškristi per vos kelias valandas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Potvyniai Prancūzijoje

Kur grėsmė didžiausia?

Sinoptikai nurodo, kad pavojingiausia situacija gali susidaryti Prancūzijos pietuose ir pietryčiuose. Ten intensyvūs krituliai gali kelis kartus pereiti per tuos pačius rajonus.

Pavojus ypač didėja miestuose ir vietovėse, kuriose ribotos lietaus vandens nuvedimo galimybės.

Lenkijoje orai prognozuojami ramesni, orai turėtų būti saulėti.

Kokie orai bus Lietuvoje?

Antradienį šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos, skelbia Meteo.lt.

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Trečiadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Rugsėjo 29 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur iki 10–12 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 29 cm. Žymesnis kritimas – Tenenyje ties Miestaliais – iki 31 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

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