Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: tai gali įvykti jau šį savaitgalį – pasiruoškite

Pasak sinoptikės, anticiklonas Arno pagaliau atnešė į Lietuvą ramesnius ir sausesnius orus. Vėliau prie jo prisijungs dar vienas anticiklonas.
„Pagaliau ir mus su ramiais, sausais ir šiltokais orais pasiekė anticiklonas, vardu Arno.
Vėliau prie jo prisijungs dar vienas ramus ir sausas anticiklonas, abu įsitvirtins virš Skandinavijos, Baltijos ir Rytų Europos“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės viduryje – šiek tiek lietaus
Anot sinoptikės, antradienio popietę ir trečiadienio naktį tarp anticiklonų nusidrieks atmosferos frontas, kuris kai kuriuose šalies rajonuose atneš šiek tiek lietaus.
„Tik antradienio popietę ir trečiadienio naktį tarp jų nutįsęs atmosferos frontas savo skystokais debesimis dalį Lietuvos užkabins, bet tik šiek tiek palaistys, daugiausia trečiadienį šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose“, – prognozavo sinoptikė.
Vėliau, iki savaitės pabaigos, Lietuvoje vyraus sausesni orai. Vėjas bus silpnas, o dienomis temperatūra daug kur išliks gana maloni.
„Vėliau, iki sekmadienio, vėl be lietaus, dažniausiai pūs silpnas, nepastovių krypčių vėjas, ramiomis dienomis mėgausimės malonia šiluma“, – sakė E. Latvėnaitė.
Naktys bus vėsokos, galimos šalnos
Nors dienomis orai bus gana šilti, naktys bus gerokai vėsesnės. Sinoptikė įspėja, kad antradienio rytą dirvos paviršiuje vietomis gali pasikandžioti šalnos.
„Tik nemaloniausia tai, kad naktys bus vėsokos, o antradienio rytą dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje, ne ore!) šalnelės iki minus 1–3 laipsnių pasikandžios.
Penktadienio ir šeštadienio naktys irgi turėtų būti vėsokos, ypač rytinėje Lietuvos pusėje, tad vėl nedidelių šalnelių dirvos paviršiuje galim tikėtis“, – rašė sinoptikė.
„Dažnai naktimis ir rytais rūkai žvarbesne marška tai vieną, tai kitą Lietuvos pusę užklos“, – toliau tęsė E. Latvėnaitė.
Savaitės pabaigoje orai pamažu keisis. Pasak sinoptikės, sekmadienį Lietuvą gali pasiekti lietaus debesys, o temperatūra dienomis pradės kristi.
„Pagal dabartinius duomenis sekmadienio dieną mus vėl turėtų nedidelio lietaus debesys pasiekti, atvės, jau ir dieną“, – dalijosi ji.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugsėjo 29 d., naktį lietaus nenumatoma. Rytiniuose rajonuose nusidrieks rūkai ar miglos, o įdienojus šiauriniuose rajonuose gali šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietryčių, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–9°C, vakariniame ir šiaurės vakariniame šalies pakraštyje apie 10°C. Rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, 5 cm aukštyje, galimos 0–3 laipsnių šalnos. Dieną oras sušils iki 18–21°C.
Trečiadienį, rugsėjo 30 d., naktį ir dienos pradžioje šiek tiek palis šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną rytinių krypčių, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–9°C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose 10–12°C. Dieną oras sušils iki 15–20°C, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 1 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–10°C, dieną oras sušils iki 16–19°C.
Penktadienį, spalio 2 d., lietaus nenumatoma. Naktį daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–8°C, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose, Kuršių nerijoje – 9–11°C. Dieną oras sušils iki 17–20°C.
Šeštadienį, spalio 3 d., lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–7°C, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose, pajūryje – 8–10°C. Šilčiausia bus Kuršių nerijoje. Dieną temperatūra sieks 14–19°C, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, spalio 4 d., naktį lietaus nenumatoma, o dieną vakariniuose rajonuose gali šiek tiek palyti. Vėjas naktį nepastovus, dieną vakarų, pietvakarių, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 8–11°C, rytiniuose rajonuose 4–7°C. Dieną oras sušils iki 14–17°C.
Pirmadienį, spalio 5 d., protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 2–6 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–9°C, vakariniuose rajonuose ir pajūryje 10–12°C. Dieną oras sušils iki 14–16°C.
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