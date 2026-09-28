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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai užklups netrukus

2026-09-28 17:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 17:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Didelis saulėtų orų plotas bus centrinėje ir rytinėje žemyno dalyje, kitur dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori.

Didelis saulėtų orų plotas bus centrinėje ir rytinėje žemyno dalyje, kitur dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori.

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Europoje pagaliau nebeliko kaitros, dabar vyraus gana šilti arba vidutiniškai šilti orai.

Romoje rytoj bus saulėta ir 28 laipsniai šilumos, Barselonoje lietus ir 25 laipsniai, Paryžiuje saulė pro debesis ir 27 laipsniai, Londone panašūs orai ir šils iki 24 šilumos; Berlyne irgi saulė pro debesis ir 23 laipsniai, panašiai ir Varšuvoje, čia šils iki 19.

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FOTOGALERIJA. Vasariški orai Lietuvoje

Kokia orai bus Lietuvoje?

Šiandien Lietuvoje buvo lengvai debesuoti, dažnai su pragiedruliais ir saule orai, lietaus nebuvo. Šį vakarą debesys sparčiai tirps, nyks ir netrukus bus giedra. Iš giedro dangaus nelis. Rytas bus saulėtas, vėliau rasis nestorų debesų, bus daug saulės, o lietaus nebus.

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Lietuvos link dabar plaukia oras iš pietų, nuo Ukrainos. Žinoma, jis šiltas, tačiau giedrą naktį skuba atvėsti. Rytoj paryčiais vyraus nuo 8 iki 10, prie jūros apie 13 laipsnių, užtai rytoj dieną vyraus gražūs ir saulėti orai, bus 18–20 laipsnių šilumos.

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„Kitaip tariant, artimiausią naktį orai bus puikūs. Naktį jie bus giedri, dieną menkai debesuoti, naktis žvaigždėta, diena saulėta, lietaus nebus, bet naktį kai kur rūkas. Paryčiais vyraus 8–10, prie jūros apie 13, dieną vyraus 18–20 laipsnių šilumos“, – sako sinoptikas Naglis Šulija

Trečiadienį į Lietuvos padangę gali prasmukti ir menko lietaus debesų. Labiausiai tikėtina, kad į šiaurinę šalies pusę. Taigi, kai kur truputį palynos. Oras naktį atvės iki 9–11, prie jūros ir šiaurėje 12–13 laipsnių, įdienojus vyraus 17–19 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį menkai debesuotas dangus sugrįš, lietaus nenumatoma. Oras naktį atvės iki 8–10, dieną šils iki 18–20 laipsnių šilumos.

Panašūs, tai yra menkai debesuoti ir šilti orai išsilaikys iki pat savaitės pabaigos.

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