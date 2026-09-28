Kalendorius rodo rudenį, bet orai – visai ką kita: štai iki kada laikysis vasariška šiluma

Antradienį šiek tiek lietaus gali pasitaikyti rytinėje Lietuvos dalyje. Kitur kritulių tikimybė bus mažesnė.
Vilniuje ryte bus apie 10 laipsnių šilumos, per pietus temperatūra pakils iki 14, o vakare sieks apie 17 laipsnių. Kaune rytą termometrai rodys apie 12 laipsnių, dieną – 15, o vakare temperatūra pasieks apie 18 laipsnių.
Klaipėdoje ryte bus apie 12 laipsnių, per pietus – 14, o vakare – apie 17 laipsnių šilumos.
Trečiadienį temperatūra išliks panaši
Trečiadienį didesnių temperatūros pokyčių nenumatoma. Vilniuje ryte bus apie 12 laipsnių, dieną temperatūra sieks 13, o vakare – apie 14 laipsnių.
Kaune rytą termometrai rodys apie 14 laipsnių, per pietus temperatūra išliks panaši, o vakare pakils iki 16 laipsnių. Klaipėdoje ryte bus apie 13 laipsnių, dieną – 14, o vakare – apie 16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį orai išliks šilti. Vilniuje temperatūra ryte sieks apie 13 laipsnių, per pietus – 15, o vakare laikysis ties 15 laipsnių riba. Kaune ryte bus apie 13 laipsnių, dieną – 14, o vakare temperatūra pakils iki 16 laipsnių.
Klaipėdoje ketvirtadienio rytą numatoma apie 12 laipsnių šilumos, per pietus – 14, o vakare – apie 16 laipsnių.
Penktadienį – šiluma išsilaikys
Savaitės pabaigoje ryškesnio atvėsimo taip pat nematyti. Penktadienį Vilniuje ryte bus apie 11 laipsnių, dieną temperatūra pakils iki 15, o vakare išliks tokia pati.
Kaune rytą bus apie 12 laipsnių, per pietus – 15, o vakare – apie 16 laipsnių.
Klaipėdoje penktadienio rytą numatoma apie 11 laipsnių šilumos, dieną temperatūra sieks 15, o vakare – apie 16 laipsnių.
Pagal lenkų orų modelio prognozę, artimiausiomis dienomis Lietuvoje laikysis gana šilti orai. Didžiausia prognozuojama temperatūra sieks 18 laipsnių, tačiau daugelyje vietovių dienomis laikysis 14–16 laipsnių šiluma.
Kol kas didesnio atvėsimo prognozėje nematyti, nors antradienį rytinėje šalies dalyje gali pasitaikyti lietaus.
Savaitės viduryje – trumpas lietus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, labiau apniukusios antradienio ir ypač trečiadienio naktys bus šiek tiek šiltesnės. Vėliau lietaus jau nebesitikima, o vėjas bus silpnas ir dažniausiai nepastovios krypties.
„Tad labiau apniukusios antradienio, ir ypač trečiadienio, naktys bus kiek šiltesnės. Vėliau jau be lietaus, pūs silpnas, dažniausiai nepastovių krypčių vėjas, naktys vėl bus vėsesnės, ypač savaitgalio.
Dienomis vis dar iki 20 ar šiek tiek daugiau sušils“, – prognozavo sinoptikė.
Nors naktys bus vėsesnės, dienomis Lietuvoje išliks gana šilta – temperatūra daug kur sieks 18–21 laipsnį.
Tiesa, dėl kito savaitgalio orų temperatūros prognozės modeliai kol kas nesutaria. Tikėtina, kad savaitės pabaigoje orai jau bus vėsesni ir dienomis.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, rugsėjo 28 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis drieksis rūkai, tirštesni jie bus šiaurės rytiniuose, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną pietų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–8°C, pajūryje 9–11°C, šilčiausia Kuršių nerijoje – 12–14°C. Dieną oras sušils iki 17–20°C.
Antradienį, rugsėjo 29 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau dieną vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gali šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietryčių 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–10°C, šilčiausia bus vakariniame ir šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, vėsiausia – rytiniuose rajonuose. Kuršių nerijoje temperatūra sieks 11–13°C. Dieną oras sušils iki 18–21°C.
Trečiadienį, rugsėjo 30 d., naktį kai kur šiek tiek palis, o dieną lietaus jau nebesitikima. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–12°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 6–8°C. Dieną oras sušils iki 18–21°C.
Ketvirtadienį, spalio 1 d., lietaus nenumatoma, tačiau rytą daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–11°C, dieną oras sušils iki 18–21°C.
Penktadienį, spalio 2 d., lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–8°C, Kuršių nerijoje 9–12°C. Dieną oras sušils iki 17–19°C.
Šeštadienį, spalio 3 d., lietaus nenumatoma. Vėjas rytų, pietryčių 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–7°C, pajūryje 8–10°C, šilčiausia bus Kuršių nerijoje. Dieną temperatūra sieks 14–17°C.
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