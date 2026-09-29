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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia apie orus: ateina seniai matyta šiluma

2026-09-29 06:08 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-29 06:08
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Lietuvos hidrometeorologijos centras skelbia artimiausių dienų orų prognozę. Šiandien kai kur trumpai palis, o aukščiausia temperatūra gali perkopti ir 20 laipsnių šilumos.

Lietuvos hidrometeorologijos centras skelbia artimiausių dienų orų prognozę. Šiandien kai kur trumpai palis, o aukščiausia temperatūra gali perkopti ir 20 laipsnių šilumos.

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Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Trečiadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

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Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

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Hidrologinė situacija

Rugsėjo 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 13–22 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–14, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

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