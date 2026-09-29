Iš sinoptikų – naujausia žinia apie orus: ateina seniai matyta šiluma

Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 13–22 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–14, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
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