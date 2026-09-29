Klimatologas įspėja dėl pavojingų orų ir El Nino – stipriausias jo poveikis užgrius žiemą ir kitąmet

Kaip buvo rašoma CNN, per artimiausius kelis mėnesius girdima daug daugiau apie klimato sistemos reiškinys El Nino. Šis liūdnai pagarsėjęs klimato ciklas vėl sugrįžta, formuodamasis ir stiprėdamas Ramiajame vandenyne, netoli pusiaujo.
Jei šis ciklas, kaip tikimasi, pilnai susiformuos, vienur galės sukelti potvynius, kitur – sausrą ir miškų gaisrus, taip pat pagreitindamas globalinį atšilimą.
Kaip toliau CNN buvo rašoma, vis daugiau požymių rodo, kad klimato sistemos reiškinys El Nino gali stipriai prasidėti rudens pradžioje.
Iš tiesų, tai gali būti net klimato sistemos reiškinys Super El Nino, kuris žymiai padidintų poveikį visame pasaulyje. Tiesa, tokie reiškiniai yra reti.
Kad būtų paskelbtas klimato sistemos reiškinys El Nino, paprastai vandenyno temperatūra tam tikrame tropinio Ramiojo vandenyno regione turi būti 0,5 laipsnio aukštesnė už ilgalaikį vidurkį.
Tuo metu klimato sistemos reiškinys Super El Nino įvyksta, kai temperatūra yra daugiau nei 2 laipsniais aukštesnė už vidurkį.
Pasaulis šyla vis sparčiau, o intensyvus klimato sistemos reiškinys El Nino šį procesą dar labiau pagreitintų, bent jau keleriems metams.
Klimatologas: tai – pasikartojantis reiškinys
Klimatologas Justinas Kilpys kiek anksčiau tv3.lt teigė, kad klimato sistemos reiškinys El Nino yra natūralus ir periodiškai pasikartoja Ramiajame vandenyne.
„El Nino“ yra natūralus gamtoje pasitaikantis reiškinys. Jis vyksta Ramiajame vandenyne, turi cikliškumą – maždaug septynerių metų ciklą – ir egzistuoja jau kelis tūkstančius metų.
Jis, pirmiausia, susiformuoja Ramiajame vandenyne: kai šiek tiek pasikeitus vėjams pakinta vandenyno cirkuliacija.
Prie Pietų Amerikos krantų paprastai kyla šaltas vanduo iš gilesnių sluoksnių, tačiau susidarius tam tikroms sąlygoms tas vanduo nustoja kilti, ir vandenynas ima šilti“, – paaiškino jis.
Ekspertas teigė, kad reiškinio poveikis atmosferai pasireiškia ne iš karto, o daug vėliau.
„Šis reiškinys gali pradėti formuotis jau šiais metais, tačiau jis ne iš karto turi poveikį atmosferai.
Pirmiausia, pasikeičia vandenyno cirkuliacija, o tik vėliau tai paveikia atmosferą. Todėl, nors kalbama, kad reiškinys prasidės šiemet, poveikis atmosferai labiau pasijus tik kitais metais, 2027-aisiais“, – dalijosi pašnekovas.
Kaip akcentavo J. Kilpys, šiuo metu ekspertai dar stebi esamą klimato situaciją.
„Šiuo metu meteorologai ir mokslininkai stebi, kas vyksta Ramiajame vandenyne, ir jau yra signalų, kad reiškinys, greičiausiai, pradės formuotis šiais metais. Tiesa, jo poveikis klimatui bus jaučiamas kitais metais.
Kalbant apie tai, ar jis gali paveikti jau šių metų žiemą – taip, tikėtina, kad reiškinys pradės reikštis artėjančią žiemą, tačiau ryškesnis poveikis išryškės vėliau“, – sakė jis.
Pasak klimatologo, šio reiškinio pavadinimo kilmė yra ispaniška, o poveikis labiausiai pasireiškia keliuose pasaulio žemynuose bei vandenynuose.
„Grįžtant prie ispaniško klimato sistemos reiškinio El Nino pavadinimo: jis reiškia „kūdikį“ arba „berniuką“ <...>, todėl pavadinimas siejamas su Kristaus gimimu.
Poveikis, pirmiausia, pasireiškia regionuose prie Ramiojo vandenyno – Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Australijoje.
Pavyzdžiui, Amerikoje dažniau pasitaiko drėgnesnės žiemos, o Australijoje – sausesni, karštesni orai, dažnai lydimi intensyvių gaisrų dėl sausros“, – kalbėjo jis.
Vis dėlto, vertinant pastarųjų dešimtmečių tendencijas ir žmogaus sukeltą klimato kaitą, matyti aiški šiltėjimo kryptis.
Pastarieji treji metai buvo vieni šilčiausių pasaulyje, ir ši tendencija išlieka“, – pateikė savo vertinimą J. Kilpys.
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