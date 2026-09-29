Skaudi tragedija: girtas tėvas išėjo pasivaikščioti su 5-erių mergaite, ji tragiškai žuvo

Skelbiama, kad tragedija įvyko Lipno mieste šiaurinėje Lenkijos dalyje.
Lenkijoje tragiškai žuvo mergaitė
Policija ir prokuratūra tiria tragedijos aplinkybes.
Betoninė tvora užgriuvo ant penkerių metų amžiaus mergaitės. Mergaitė buvo išėjusi su 44-erių tėvu pasivaikščioti.
„Gazeta Pomorska“ duomenimis, vyras užlipo ant betoninės tvoros, nes norėjo nuskinti riešutų.
„Vienas tvoros elementas neišlaikė apkrovos ir užgriuvo ant mergaitės“, – leidiniui pasakojo Lipno policijos atstovė Agnieszka Romańska.
Liudininkas, matęs visą įvykį, nuvežė 5-metę į ligoninę. Deja, medikams nepavyko išgelbėti jos gyvybės, mergaitė mirė.
Vėliau paaiškėjo, kad vyras buvo neblaivus – jo kraujyje nustatyta 3 prom. alkoholio koncentracija.
Šiuo metu vyksta tyrimas dėl neatsargaus nužudymo.
Pareigūnai taip pat laukia mergaitės kūno skrodimo rezultatų.
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