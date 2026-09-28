Lenkijoje pakelti naikintuvai, gyventojai sulaukė perspėjimų

„Susiraskite saugią vietą, vykdykite tarnybų nurodymus ir laukite tolesnių pranešimų“, – pabrėžiama perspėjime.
„Atsižvelgiant į Rusijos Federacijos smūgius vakarų Ukrainos teritorijoje, vykdomus naudojant oro atakos priemones, Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė.
Prevencinio pobūdžio veiksmai
Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną, informavo vadovybė.
„Šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir skirti užtikrinti bei apsaugoti oro erdvę, ypač teritorijose, esančiose šalia grėsmę patiriančių regionų. Ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė stebi esamą padėtį, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės išlieka pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – priduriama pranešime.
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