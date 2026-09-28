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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje pakelti naikintuvai, gyventojai sulaukė perspėjimų

2026-09-28 18:27 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 18:27
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Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija, socialiniuose tinkluose pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė. Parengties būseną taip pat pasiekė antžeminės oro gynybos sistemos ir radiolokacinės žvalgybos priemonės. Šių veiksmų imtasi dėl Rusijos vykdomų antskrydžių Vakarų Ukrainoje. Vyriausybinis saugumo centras perspėjo Liublino vaivadijos gyventojus dėl galimos oro atakos grėsmės, rašo „RMF24“.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija, socialiniuose tinkluose pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė. Parengties būseną taip pat pasiekė antžeminės oro gynybos sistemos ir radiolokacinės žvalgybos priemonės. Šių veiksmų imtasi dėl Rusijos vykdomų antskrydžių Vakarų Ukrainoje. Vyriausybinis saugumo centras perspėjo Liublino vaivadijos gyventojus dėl galimos oro atakos grėsmės, rašo „RMF24“.

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„Susiraskite saugią vietą, vykdykite tarnybų nurodymus ir laukite tolesnių pranešimų“, – pabrėžiama perspėjime.

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„Atsižvelgiant į Rusijos Federacijos smūgius vakarų Ukrainos teritorijoje, vykdomus naudojant oro atakos priemones, Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė.

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(7 nuotr.)
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Prevencinio pobūdžio veiksmai

Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną, informavo vadovybė.

„Šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir skirti užtikrinti bei apsaugoti oro erdvę, ypač teritorijose, esančiose šalia grėsmę patiriančių regionų. Ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė stebi esamą padėtį, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės išlieka pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – priduriama pranešime.

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