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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo paliko Portugalijos rinktinę prieš rungtynes su Danija

2026-09-30 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 21:37
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Cristiano Ronaldo paliko Portugalijos rinktinės stovyklą Kopenhagoje. Portugalijos rinktinės kapitonas trečiadienį vėl nepasitreniravo kartu su komanda, o vėliau išvyko iš treniruočių bazės.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Cristiano Ronaldo paliko Portugalijos rinktinės stovyklą Kopenhagoje. Portugalijos rinktinės kapitonas trečiadienį vėl nepasitreniravo kartu su komanda, o vėliau išvyko iš treniruočių bazės.

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C. Ronaldo išvykimas įvyko likus vos vienai dienai iki Portugalijos rungtynių su Danija. Futbolininkas anksčiau jau buvo praleidęs kelias komandos treniruotes, nors Portugalijos rinktinės treneris Jorge Jesusas trečiadienį tikino, kad 41 metų puolėjas treniruosis kartu su komanda.

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Trečiadienį J. Jesusas dar kartą paneigė, kad C. Ronaldo atsisakė treniruotis. Treneris teigė, kad futbolininkas po rungtynių su Norvegija dirbo sporto salėje ir kad toks individualus darbo režimas jam buvo įprastas. J. Jesusas taip pat sakė, kad tarp jo ir C. Ronaldo nėra jokio konflikto.

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Vis dėlto po trenerio spaudos konferencijos Portugalijos futbolininkai išėjo į aikštę treniruotis, o C. Ronaldo kartu su jais nepasirodė. Netrukus futbolininkas paliko stadioną Portugalijos futbolo federacijai priklausančiu automobiliu. Federacija patvirtino, kad jis treniruotėje nedalyvavo, tačiau papildomos priežasties nepateikė.

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C. Ronaldo situacija tapo viena pagrindinių Portugalijos rinktinės temų po rungtynių su Norvegija. Osle portugalai laimėjo 2:1, tačiau C. Ronaldo visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo. J. Jesusas vėliau paaiškino, kad iš pradžių planavo puolėją išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga pakeitė jo planus.

Po finalinio švilpuko C. Ronaldo taip pat iš karto nuėjo į rūbinę ir nepriėjo prie Portugalijos sirgalių, kurie po rungtynių laukė komandos. J. Jesusas teigė negalintis paaiškinti tokio futbolininko sprendimo, kol su juo apie tai nepasikalbėjo.

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Antradienį C. Ronaldo taip pat nedalyvavo bendroje Portugalijos rinktinės treniruotėje Malmėje. Jis trumpai pasikalbėjo su J. Jesusu, o vėliau grįžo į viešbutį atlikti individualios treniruotės. Portugalijos futbolo federacija tuomet nurodė neturinti informacijos apie galimą puolėjo fizinę problemą.

Situaciją trečiadienį dar labiau išryškino C. Ronaldo išvykimas iš rinktinės stovyklos. Portugalijos žiniasklaida pranešė, kad jo privatus lėktuvas buvo pakeliui į Kopenhagą. Šiuo metu spekuliuojama tarp variantų, kad futbolininkas nusprendė baigti karjerą Portugalijos rinktinėje ar kad jo išvykimas reiškia galutinį konfliktą su J. Jesusu.

Portugalijos rinktinė ketvirtadienį Kopenhagoje susitiks su Danija. Po dviejų Tautų lygos rungtynių portugalai turi šešis taškus ir pirmauja savo grupėje, tačiau į šį susitikimą komanda gali žengti be ilgamečio kapitono C. Ronaldo.

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