Jaramazas paskutinėmis sekundėmis išgelbėjo „Lietkabelį“

Mačas panevėžiečiams prasidėjo sunkiai ir svečiai iš Bosnijos ir Hercegovinos greitai susikūrė 8 taškų pranašumą (15:7), kurį išlaikė iki kėlinio pabaigos – 20:12.
Antrajame ketvirtyje Nenado Čanako auklėtiniai turėjo ir dviženklį deficitą (12:24), tačiau sužaidė sėkmingą atkarpą Danielis Baslykas išvedė į priekį „Lietkabelį“ – 37:36. Vis tik kėlinį dvitaškiu užbaigė Nikola Popovičius – 38:37.
Sėkmingą žaidimą Panevėžio klubas pratęsė ir po pertraukos. Nojus Radžius didino atotrūkį iki 7 taškų (56:49), o po trijų kėlinių šeimininkų pranašumas buvo apčiuopamas – 62:53.
Marius Valinskas didino atotrūkį iki dvižneklio (64:53), tačiau „Bosna“ priartėjo iki minimalaus skirtumo – 68:69. Panevėžiečius truktelėjo Ivanas Fevrier (72:68), tačiau tritaškiu atsakė ir varžovai –71:72. Prie baudų metimo linijos stojo Marcusas Domaskas, tačiau pataikė tik vieną – 72:72. Fantastišką metimą pataikęs O.Jaramazas išplėšė pergalę šeimininkams – 75:72.
UNREAL! 💣🤯— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
OGNJEN JARAMAZ CALLED GAME! 🚨#RoadToGreatness | @BCLietkabelis pic.twitter.com/yh8qe9bJz4
„Lietkabelis“: Marius Valinskas (5/7 dvit.) ir Ivanas Fevrier (9 atk. kam.) po 17, Ognjenas Jaramazas 13 (3/6 trit.), Nojus Radžius 11, Gytis Nemeikša 7.
„Bosna“: Reginaldas Perry 14 (5 atk. kam.), Ryanas Hawkinsas 12 (5 atk. kam.), Shawnas Pipesas 11, Deandre Holstonas 9.
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