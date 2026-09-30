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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Jaramazas paskutinėmis sekundėmis išgelbėjo „Lietkabelį“

2026-09-30 21:23 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-30 21:23
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Europos taurės kovas pergale pradėjo Panevėžio „Lietkabelis“ (1/0), kuris namie 75:72 (12:20, 25:18, 25:15, 13:19)pranoko Sarajevo „Bosna“ (0/1) krepšininkus.

O.Jaramazas išplėšė pergalę (FIBA Europe nuotr.)
GALERIJA (13)

Europos taurės kovas pergale pradėjo Panevėžio „Lietkabelis“ (1/0), kuris namie 75:72 (12:20, 25:18, 25:15, 13:19)pranoko Sarajevo „Bosna“ (0/1) krepšininkus.

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Mačas panevėžiečiams prasidėjo sunkiai ir svečiai iš Bosnijos ir Hercegovinos greitai susikūrė 8 taškų pranašumą (15:7), kurį išlaikė iki kėlinio pabaigos – 20:12.

Antrajame ketvirtyje Nenado Čanako auklėtiniai turėjo ir dviženklį deficitą (12:24), tačiau sužaidė sėkmingą atkarpą Danielis Baslykas išvedė į priekį „Lietkabelį“ – 37:36. Vis tik kėlinį dvitaškiu užbaigė Nikola Popovičius – 38:37.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietkabelis“ – „Bosna“

Sėkmingą žaidimą Panevėžio klubas pratęsė ir po pertraukos. Nojus Radžius didino atotrūkį iki 7 taškų (56:49), o po trijų kėlinių šeimininkų pranašumas buvo apčiuopamas – 62:53.

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Marius Valinskas didino atotrūkį iki dvižneklio (64:53), tačiau „Bosna“ priartėjo iki minimalaus skirtumo – 68:69. Panevėžiečius truktelėjo Ivanas Fevrier (72:68), tačiau tritaškiu atsakė ir varžovai –71:72. Prie baudų metimo linijos stojo Marcusas Domaskas, tačiau pataikė tik vieną – 72:72. Fantastišką metimą pataikęs O.Jaramazas išplėšė pergalę šeimininkams – 75:72.

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„Lietkabelis“: Marius Valinskas (5/7 dvit.) ir Ivanas Fevrier (9 atk. kam.) po 17, Ognjenas Jaramazas 13 (3/6 trit.), Nojus Radžius 11, Gytis Nemeikša 7.

„Bosna“: Reginaldas Perry 14 (5 atk. kam.), Ryanas Hawkinsas 12 (5 atk. kam.), Shawnas Pipesas 11, Deandre Holstonas 9.

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