„Šiauliai“ pergalingai startavo Europos taurėje – įveikė „Lions“

Rungtynes geriau pradėję šeimininkai jau pirmajame kėlinyje buvo įgiję dviženklį pranašumą (16:6), o po pirmo ketvirčio Dariaus Songailos auklėtiniai pirmavo 19:14.
Svečiai iš Londono buvo išsiveržę į priekį (20:19), tačiau sėkmingesnę atkarpą vėl sužaidė „Šiauliai“, kurie į pertrauką išėjo pirmaudami 9 taškų persvara – 41:32.
Trečiojo ketvirčio metu buvo pasiektas naujas rekordinis pranašumas (49:37), bet šiauliečių puolimas ėmė strigti ir Londono klubas vėl priartėjo – 54:57.
Viskas sprendėsi lemiamo kėlinio metu ir svečius iš Londono į priekį išvedė Mo Soluade – 63:61. Šiauliečius į priekį vėl vedė Tauras Jogėla (67:65), o M.Suluade buvo nubaustas trikdančia pražanga. D.McKnightas pataikė baudas (69:65), o C.Hendersonas smeigė tritaškį – 72:65. „Lions“ artėjo (69:72), o likus žaisti 17 komandas skyrė tie patys 3 taškai (74:71) ir kamuolys priklausė Londono komandai. Svečiams užpulti nepavyko ir šiauliečiai šventė pergalę.
Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo C.Hendersonas, kuris pelnė 24 taškus (6/11 dvit., 4/8 trit., 0/2 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 27 naudingumo balus.
Londono klubui Keenanas Evansas pelnė 5 taškus ir surinko 4 naudingumo balus, o Maxwellas Lewisas mačą baigė su 3 taškais ir 1 naudingumo balu.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 24 (11 atk. kam.), Davionas McKnightas (7 rez. per.) ir Tauras Jogėla po 11, Eftonas Reidas 9 (9/10 baud.), Selimas Fofana, Martynas Pacevičius, Erikas Venskus ir Michaelas Caffey po 4.
„Lions“: Joelis Scottas 17 (5 atk. kam.), Tarikas Phillipas 11 (5 atk. kam., 5 rez. per.), Thomasas Kennedy 10, Devante Jonesas 8.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.