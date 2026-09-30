Antrajame „Rallye du Maroc“ etape – 300 kilometrų kopų ir akmenų testas

Tokia trasos charakteristika reiškia, kad nuo starto iki finišo privalu išlaikyti maksimalią dėmesio koncentraciją, ir kad kiekviena klaidelė gali virsti ne tik išbarstytomis minutėmis, bet ir skaudžiomis traumomis. Sėkmingai su šia užduotimi susidorojęs Dovydas Karka antrajame etape fiksavo 13 poziciją „Rally2“ įskaitoje, nuo lyderio atsilikęs beveik 21 minute.
„Ši diena buvo viena iš tų, kuomet tenka atiduoti tikrai daug jėgų. Trasoje netrūko akmenų, kalnų ir labai akmenuoto grunto, o prie viso to dar prisidėjo nemažai smėlio bei kopų atkarpų. Vienos sunkiausių buvo būtent smėlio zonos – kiekvienas kilometras čia reikalauja papildomų pastangų. Paradoksalu, bet akmenuotos atkarpos šį kartą tapo savotišku išsigelbėjimu – jose galėjau šiek tiek atsikvėpti, atgauti jėgas ir vėl spausti pirmyn. Trasa nuolat vertė keisti tempą, prisitaikyti ir kovoti su savimi. Greičio ruožas buvo ilgas ir labai sunkus. Buvo momentų, kai atrodė, kad jėgos jau eina į pabaigą, bet svarbiausia buvo nesustoti ir išlaikyti koncentraciją iki pat finišo. Džiaugiuosi, kad esu finiše, einu ieškoti vietos kur gauti masažą. Deja, nugarą skauda nuo atvykimą į Maroką – panašu, kad kažkuris nervas užspaustas juosmens srityje, todėl skausmas smelkia per visą koją ir šiek tiek tirpsta viena kūno pusė. Tikiuosi rimtesnių bėdų nebus ir galėsim judėti tolyn“, – po alinančio išbandymo įspūdžiais dalinosi Dovydas.
Pasak D. Karkos, konkurencija šiais metais tiesiog žvėriška: į „Rally OLA Energy du Maroc“ susirinko kone visas motosporto elitas, o tempą diktuoja tie patys atletai, kaip ir Dakare.
„Nors šįkart tikrai važiuoju žymiai tiksliau ir greičiau, nuo lyderių atsilieku mažiau – bendras rezultatas panašus į pernykštį“, – konstatavo Dovydas. Vilnietis 300 km greičio ruože užtruko beveik 4 valandas, o etapo nugalėtojas Martimas Ventura – 3 val. 39 min. „Rally GP“ įskaitoje triumfavęs Danielis Sandersas finišavo per 3 val. 35 min.
Ketvirtadienį laukia dar sudėtingesnė ir ilgesnė diena. Bendrai sportininkams teks įveikti beveik 600 kilometrų, iš kurių 363 km „gazas-dugnas“ režimu.
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