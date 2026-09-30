Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Antrajame „Rallye du Maroc“ etape – 300 kilometrų kopų ir akmenų testas

2026-09-30 21:14 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 21:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasaulio ralio-reidų čempionato ketvirtojo etapo batalijų režisieriai sulig kiekviena nauja diena didina krūvį „Rally OLA Energy du Maroc“ dalyviams. Trečiadienį motociklininko Dovydo Karkos laukė beveik 300 kilometrų greičio ruožas, kurio ketvirtadalis vingiavo smėlynais ir kopomis, o likusi dalis – akmenynais.

Dovydas Karka Maroko ralyje | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (12)

Pasaulio ralio-reidų čempionato ketvirtojo etapo batalijų režisieriai sulig kiekviena nauja diena didina krūvį „Rally OLA Energy du Maroc“ dalyviams. Trečiadienį motociklininko Dovydo Karkos laukė beveik 300 kilometrų greičio ruožas, kurio ketvirtadalis vingiavo smėlynais ir kopomis, o likusi dalis – akmenynais.

REKLAMA
0

Tokia trasos charakteristika reiškia, kad nuo starto iki finišo privalu išlaikyti maksimalią dėmesio koncentraciją, ir kad kiekviena klaidelė gali virsti ne tik išbarstytomis minutėmis, bet ir skaudžiomis traumomis. Sėkmingai su šia užduotimi susidorojęs Dovydas Karka antrajame etape fiksavo 13 poziciją „Rally2“ įskaitoje, nuo lyderio atsilikęs beveik 21 minute.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovydas Karka Maroko ralyje

„Ši diena buvo viena iš tų, kuomet tenka atiduoti tikrai daug jėgų. Trasoje netrūko akmenų, kalnų ir labai akmenuoto grunto, o prie viso to dar prisidėjo nemažai smėlio bei kopų atkarpų. Vienos sunkiausių buvo būtent smėlio zonos – kiekvienas kilometras čia reikalauja papildomų pastangų. Paradoksalu, bet akmenuotos atkarpos šį kartą tapo savotišku išsigelbėjimu – jose galėjau šiek tiek atsikvėpti, atgauti jėgas ir vėl spausti pirmyn. Trasa nuolat vertė keisti tempą, prisitaikyti ir kovoti su savimi. Greičio ruožas buvo ilgas ir labai sunkus. Buvo momentų, kai atrodė, kad jėgos jau eina į pabaigą, bet svarbiausia buvo nesustoti ir išlaikyti koncentraciją iki pat finišo. Džiaugiuosi, kad esu finiše, einu ieškoti vietos kur gauti masažą. Deja, nugarą skauda nuo atvykimą į Maroką – panašu, kad kažkuris nervas užspaustas juosmens srityje, todėl skausmas smelkia per visą koją ir šiek tiek tirpsta viena kūno pusė. Tikiuosi rimtesnių bėdų nebus ir galėsim judėti tolyn“, – po alinančio išbandymo įspūdžiais dalinosi Dovydas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak D. Karkos, konkurencija šiais metais tiesiog žvėriška: į „Rally OLA Energy du Maroc“ susirinko kone visas motosporto elitas, o tempą diktuoja tie patys atletai, kaip ir Dakare.

REKLAMA

„Nors šįkart tikrai važiuoju žymiai tiksliau ir greičiau, nuo lyderių atsilieku mažiau – bendras rezultatas panašus į pernykštį“, – konstatavo Dovydas. Vilnietis 300 km greičio ruože užtruko beveik 4 valandas, o etapo nugalėtojas Martimas Ventura – 3 val. 39 min. „Rally GP“ įskaitoje triumfavęs Danielis Sandersas finišavo per 3 val. 35 min.

Ketvirtadienį laukia dar sudėtingesnė ir ilgesnė diena. Bendrai sportininkams teks įveikti beveik 600 kilometrų, iš kurių 363 km „gazas-dugnas“ režimu.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų