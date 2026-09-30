„Kibirkštis“ po pergalės prieš Šoprono klubą žengė į moterų Eurolygą

Šis laimėjimas atvėrė kelią Vilniaus komandai į moterų Eurolygos kovas.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausia buvo Zoe Wadoux, kuri pelnė 27 taškus (6/8 trit.), Nausia Woolfolk pridėjo 18 (6 atk. kam.), Daugilė Ūsė surinko 12 (9 atk. kam.).
Pralaimėjusioms Masa Jankovič įmetė 16 taškų (7/11 dvit.) Barbara Angyal (3/9 trit.) ir Zala Friskovec surinko po 12.
Pirmajame atrankos etape „Kibirkštis“ buvo įveikusi Poznanės AZS ekipą.
Į stipriausią turnyrą sugrįžęs Vilniaus klubas varžysis vienoje grupėje su Saragosos „Casademont“, Atėnų „Athinaikos“ ir Mon de Marsano „Landes“ klubais.
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