Antroji diena Maroke nebuvo lengva, bet rezultatas – puikus

„Baigėsi labai ilga diena. Pradžioje labai saugojau padangas, bet atrodo, kad motociklams buvo dar sudėtingiau. Tose atkarpose aplenkiau daug motociklų, prasidėjus kopoms – dar daugiau. Tiesiosiose jiems taip pat nepavyko manęs pagauti“, – pasiekęs finišą pasakojo Antanas Kanopkinas.
Tiesa, diena nepraėjo be nuotykių – vienoje vietoje sportininkas paklydo ir prarado bent penkias minutes. Tiesa, tai nesutrukdė pasiekti gero rezultato. Keturračių įskaitoje „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos narys jaučiasi ganėtinai užtikrintai, o bendroje FIM įskaitoje, kurioje važiuoja ir visi motociklai, šiandien finišavo penkiasdešimtuke. Įprastai dviračiai motociklai yra gerokai greitesni už keturračius, tad pasiektas rezultatas leidžia džiaugtis ne tik pirmąja vieta keturračių įskaitoje.
Ketvirtadienį sportininkų laukia pats ilgiausias greičio ruožas – jiems teks varžytis net 364 kilometrus. Viso per dieną dalyviai turės įveikti 592 kilometrus. Rytoj finišavę jie bus įveikę jau daugiau nei pusę visos varžybų distancijos. Finišo arką sportininkai kirs šeštadienį.
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