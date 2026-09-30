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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Antroji diena Maroke nebuvo lengva, bet rezultatas – puikus

2026-09-30 19:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 19:09
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„Rallye du Maroc“ įsibegėjo – dalyviai įveikė maždaug trečdalį visos lenktynių distancijos, o antroji diena dar kartą priminė, kad tai vienas sudėtigniausių viso sezono etapų. Viso dalyviams teko įveikti 432 kilometrus, iš kurių 300 įveikti fiksuojant geriausią įmanomą rezultatą. Trasoje dalyviams šiandien teko įveikti sudėtingas, akmeningas atkarpas, taip pat netrūko smėlio ir kopų. „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas finišą pasiekė pavargęs, bet patenkintas pasiektu dienos rezulatu.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ nuotr. | Komandos nuotr.
GALERIJA (17)

„Rallye du Maroc“ įsibegėjo – dalyviai įveikė maždaug trečdalį visos lenktynių distancijos, o antroji diena dar kartą priminė, kad tai vienas sudėtigniausių viso sezono etapų. Viso dalyviams teko įveikti 432 kilometrus, iš kurių 300 įveikti fiksuojant geriausią įmanomą rezultatą. Trasoje dalyviams šiandien teko įveikti sudėtingas, akmeningas atkarpas, taip pat netrūko smėlio ir kopų. „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas finišą pasiekė pavargęs, bet patenkintas pasiektu dienos rezulatu.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „CFMOTO Thunder Racing Team“ Maroko ralyje

„Baigėsi labai ilga diena. Pradžioje labai saugojau padangas, bet atrodo, kad motociklams buvo dar sudėtingiau. Tose atkarpose aplenkiau daug motociklų, prasidėjus kopoms – dar daugiau. Tiesiosiose jiems taip pat nepavyko manęs pagauti“, – pasiekęs finišą pasakojo Antanas Kanopkinas.

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Tiesa, diena nepraėjo be nuotykių – vienoje vietoje sportininkas paklydo ir prarado bent penkias minutes. Tiesa, tai nesutrukdė pasiekti gero rezultato. Keturračių įskaitoje „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos narys jaučiasi ganėtinai užtikrintai, o bendroje FIM įskaitoje, kurioje važiuoja ir visi motociklai, šiandien finišavo penkiasdešimtuke. Įprastai dviračiai motociklai yra gerokai greitesni už keturračius, tad pasiektas rezultatas leidžia džiaugtis ne tik pirmąja vieta keturračių įskaitoje.

Ketvirtadienį sportininkų laukia pats ilgiausias greičio ruožas – jiems teks varžytis net 364 kilometrus. Viso per dieną dalyviai turės įveikti 592 kilometrus. Rytoj finišavę jie bus įveikę jau daugiau nei pusę visos varžybų distancijos. Finišo arką sportininkai kirs šeštadienį.

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