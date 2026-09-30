Shaquille’as O’Nealas išmoko legendinę Kauno „Žalgirio“ sirgalių skanduotę: išgirskite, kaip jam sekėsi

Pasirašius ant krepšinio kamuolio ir nusifotografavus su Arvydu Saboniu, krepšininkas pripažino, kad labai džiaugiasi pirmą kartą atvykęs į Lietuvą, kur miestas labai draugiškai jį priėmė. Taip pat džiaugėsi galėdamas vėl susitikti su savo draugu A. Saboniu.
Pirmą dieną būdamas Lietuvoje, jau neblogai kalbate lietuviškai ir net Valančiūno pavardę ištarėte teisingai. Atrodo, tarsi bandytumėte sužavėti lietuvius.
Aš tiesiog žinau, kad čia, Lietuvoje, krepšinis yra religija. Visi žaidėjai, kurie iš šios šalies atėjo į NBA, yra labai geri žaidėjai, tad aš šiandien tiesiog pasimėgausiu rungtynėmis, tai yra neįtikėtina.
Kada paskutinį kartą žaidėte prieš Arvydą Sabonį ir kas laimėjo?
Manau, tai buvo septintosios rungtynės Portlande. Prisimenu jį dėl to, ką jis padarė Amerikai 1988 m. olimpinėse žaidynėse. Tada pirmą kartą išgirdau šį vardą. Kai žaidžiau su juo, jis buvo šiek tiek vyresnis nei aš, bet jis buvo puikus žaidėjas, siekiantis laimėti, aš buvau geras žaidėjas, siekiantis laimėti. Mes visada atrodėme, kad vienas kito nemėgstame, bet taip nėra, aš tiesiog visada stengiuosi laimėti.
Dabar krepšinis jau beveik praeityje, o jūs esate tikras verslininkas, „Nord VPN“ ambasadorius ir aš turiu paklausti. Ką sunkiau sukurti: sėkmingą verslą ar čempionato komandą?
Tai beveik tas pats. Reikia turėti puikius komandos narius, užtikrinti, kad visi būtų susikaupę vienu metu, ir tiesiog reikia atlikti tinkamus veiksmus tinkamu laiku. Man tai beveik tas pats, nes aš laikausi čempiono mąstymo. Vėlgi, viskas tas pats.
Bet manau, kad jums krepšinis lengvas, nes mėtote savo aukso olimpinius medalius pro automobilio langą. Ar jums jų nereikia?
Ne, nes daug nežaidžiau, tad nejaučiau, kad jų nusipelniau.
Aš manau, jūs nusipelnėte. Bet ar jaučiatės priimtas kaip šios šeimos narys šįvakar? Nes, žinote, mes esame viena didelė žalia ir balta šeima.
Labas. Aš labai laimingas. Aš Shaquille’as O’Nealas. Ačiū. (tai krepšininkas pasakė lietuviškai – red. past.)
Pokalbio pabaigoje L. Dragūnaitė Sh. O’Neal’ą išmokė ir Kauno „Žalgirio“ skanduotės. Kaip jam sekėsi, žiūrėkite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.