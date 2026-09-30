Šaltiniai: nesutarimas tarp Ronaldo ir Portugalijos rinktinės trenerio išspręstas

Portugalijos futbolo federacijos prezidentas net nuvyko į Daniją, kad padėtų išspręsti susidariusią situaciją.Pranešama, jog į nacionalinės komandos persirengimo kambarį vėl sugrįžo ramybė.
Tikimasi, jog C. Ronaldo ir J. Jesusas pakomentuos situaciją trečiadienį įvyksiančios spaudos konferencijos metu.
Priminsime, jog C. Ronaldo antradienį nesitreniravo kartu su Portugalijos rinktine Malmėje. 41 metų futbolininkas priėmė sprendimą likti viešbutyje, kur atliko individualią treniruotę sporto salėje.
Portugalijos rinktinės ryškiausios žvaigždės situacija sulaukia papildomo dėmesio po ankstesnių rinktinės rungtynių. Sekmadienį C. Ronaldo visas rungtynes su Norvegija praleido ant atsarginių suolo. Tai buvo pirmosios oficialios Portugalijos rinktinės rungtynės nuo 2008 metų, kuriose puolėjas aikštėje nepasirodė nė minutei.
J. Jesusas po pergalės prieš Norvegiją pabrėžė, kad C. Ronaldo buvo pasiruošęs žaisti. Treneris teigė, kad planavo futbolininką išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga privertė pakeisti sprendimą.
Portugalijos rinktinė artimiausias rungtynes žais spalio 1-ąją dieną, kai Tautų lygoje susitiks su Danijos futbolininkais.
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