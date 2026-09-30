Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Šaltiniai: nesutarimas tarp Ronaldo ir Portugalijos rinktinės trenerio išspręstas

2026-09-30 14:12 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 14:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano trečiadienį pranešė, jog nesutarimas tarp Cristiano Ronaldo ir Portugalijos rinktinės vyriausiojo trenerio Jorge Jesuso buvo išspręstas.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano trečiadienį pranešė, jog nesutarimas tarp Cristiano Ronaldo ir Portugalijos rinktinės vyriausiojo trenerio Jorge Jesuso buvo išspręstas.

REKLAMA
0

Portugalijos futbolo federacijos prezidentas net nuvyko į Daniją, kad padėtų išspręsti susidariusią situaciją.Pranešama, jog į nacionalinės komandos persirengimo kambarį vėl sugrįžo ramybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikimasi, jog C. Ronaldo ir J. Jesusas pakomentuos situaciją trečiadienį įvyksiančios spaudos konferencijos metu.

REKLAMA
REKLAMA

Priminsime, jog C. Ronaldo antradienį nesitreniravo kartu su Portugalijos rinktine Malmėje. 41 metų futbolininkas priėmė sprendimą likti viešbutyje, kur atliko individualią treniruotę sporto salėje.

REKLAMA

Portugalijos rinktinės ryškiausios žvaigždės situacija sulaukia papildomo dėmesio po ankstesnių rinktinės rungtynių. Sekmadienį C. Ronaldo visas rungtynes su Norvegija praleido ant atsarginių suolo. Tai buvo pirmosios oficialios Portugalijos rinktinės rungtynės nuo 2008 metų, kuriose puolėjas aikštėje nepasirodė nė minutei.

J. Jesusas po pergalės prieš Norvegiją pabrėžė, kad C. Ronaldo buvo pasiruošęs žaisti. Treneris teigė, kad planavo futbolininką išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga privertė pakeisti sprendimą.  

Portugalijos rinktinė artimiausias rungtynes žais spalio 1-ąją dieną, kai Tautų lygoje susitiks su Danijos futbolininkais.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų