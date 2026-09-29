Ispanijos rinktinė iškovojo įtikinamą pergalę prieš Kroatiją UEFA Tautų lygoje

Antradienį ispanai savo aikštėje 4:1 susitvarkė su Kroatijos atstovais ir iškovojo antrąją pergalę grupėje.
Rungtynes ankstyvu įvarčiu pradėjo Lamine`as Yamalis, į ką kroatai po pusvalandžio atsakė Diono Beljo įvarčiu. Ispanijos rinktinė nieko nelaukusi jau po poros minučių susigrąžino persvarą, kai tikslą smūgiu galva pasiekė Marcas Pubillis.
Po pertraukos Ispanijos rinktinė puikiai realizavo savo progas. Lamine`as Yamalis pelnė savo dublį, o po keitimo į aikštę žengęs Nico Williamsas uždarė rungtynes savo įvarčiu.
Su 6 taškais po 2 turų Ispanijos rinktinė pirmauja Tautų lygos A diviziono 3 grupėje.
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