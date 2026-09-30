Tomas Kalinauskas žais Izraelyje

T. Kalinauskas šio sezono pradžioje bendru sutarimu nutraukė sutartį su trečioje Anglijos lygoje žaidusiu „Burton“ klubu ir tapo laisvuoju agentu.
Lietuvis anksčiau gan sėkmingai žaidė antroje Švedijos ir Nyderlandų lygoje, bet savo kitą karjeros klubą surado naujoje šalyje – Izraelyje.
Naujasis lietuvio klubas „Maccabi Bnei Reineh” praėjusiame sezone žaidė stipriausioje šalies lygoje, bet užėmė paskutinę vietą ir sugrįžo į antra divizioną. Jame „Maccabi Bnei“ klubas po 7 turų turi 12 taškų bei kol kas rikiuojasi septintoje vietoje.
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