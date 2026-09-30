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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Modestas Vorobjovas prieš vakaro susitikimą: „Žinome savo tikslus ir sieksime juos įgyvendinti“

2026-09-30 14:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 14:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos rinktinės jau šįvakar laukia trečiosios rungtynės šiame rinktinių lange.

Modestas Vorobjovas | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos rinktinės jau šįvakar laukia trečiosios rungtynės šiame rinktinių lange.

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Nuo 19 valandos kontrolinėje akistatoje Lietuvos rinktinė Dariaus ir Girėno stadione sužais su Andoros komanda.

Susitikimo išvakarėse spaudos konferencijoje dalyvavęs Lietuvos rinktinės saugas Modestas Vorobjovas teigė, jog prieš dvikovą būsimo varžovo nuvertinti negalima.

„Kaip ir kalbame prieš kiekvienas rungtynes, kokio lygio komanda bebūtų, negalime jos nuvertinti, čia nėra nei favoritų, nei autsaiderių, žinome savo tikslus šioms rungtynėms ir bandysime juos įgyvendinti“, – kalbėjo futbolininkas.

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Rinktinei šiame išplėstiniame lange tenka nemažai kelionių, mat jau buvo kelionė į Lichtenšteiną, o savaitgalį dar bus vykstama į Azerbaidžaną, tačiau žaidėjas tokio faktoriaus sureikšminti nebuvo linkęs.

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„Kelionės yra pasirengimo dalis, kažkam visada reikia keliauti, tai tikrai neturi jokios įtakos rungtynėms“, – mintimis dalinosi ilgametis rinktinės narys.

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Jis sutiko, kad lietuviai gali būti laikomi rungtynių favoritais, tačiau tą statusą reikės pateisinti aikštėje.

„Esame favoritai ir žaisime tuo vadinamuoju pirmu numeriu, tačiau rūbinėje niekas nieko nenusprendžia, turėsime viską įrodyti aikštėje. Manau, kad ir Andora nenorės būti autsaidere ir taip pat sieks pralaužti mūsų gynybą, tad viskas čia priklauso nuo mūsų“, – svarstė M. Vorobjovas.

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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)

19.00 val. Lietuva – Andora

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

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