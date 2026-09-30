Sopičius: „Žaidėjams labai reikėjo pravėdinti galvas“

„Kai kurie mūsų komandos žaidėjai šį sezoną pradėjo gruodį, kiti sausi. Sezoną užbaigsime gruodžio viduryje ir joks žmogus negali visus metus neturėti jokios pertraukos ar trumpų atostogų. Buvo pavargę ne tik mūsų raumenys, mes buvome išsekę psichologiškai, kadangi žaidėme labai daug rungtynių ir daug keliavome. Manau, kad žaidėjams to labai reikėjo – keletą dienų jie pabuvo su šeimomis ir dabar jie sugrįžo pasiruošę dar sunkiau dirbti, kadangi turime įgyvendinti savo tikslus“, – pasakojo komandos vairininkas Željko Sopičius.
„Matau, kad komanda yra laimingesnė ir man tai labai svarbu. Po šios atostogų savaitės dauguma grįžo tik pirmadienį, o žaidėjai iš Pietų Amerikos keliavo ir po daugiau nei 20 valandų. Manau, kad būsime pasiruošę ir taurės finalui“
Treniruočių procese nedalyvauja tik savo šalių rinktinėms atstovaujantys futbolininkai: Tomas Švedkauskas, Motiejus Burba, Rokas Lekiatas, Vykintas Slivka, Tautvydas Burdzilauskas ir Joris Moutachy. Taip pat ir vartininkų treneris Audrius Ramonas.
„Rinktinių žaidėjams taip pat skirsime keletą laisvų dienų – jiems taip pat būtina pabūti su šeimomis ir pravėdinti galvas“, –
Tiesa, vietoje minėtų futbolininkų treniruotėse su pagrindine komanda šansą gavo „Kauno Žalgirio“ B komandos futbolininkai Adomas Užkurnys, Titas Milius, Jonas Jankauskas ir Al-Aminas Khalidas, o vietoje A.Ramono su vartininkais dirba „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos vartininkų treneris Algirdas Surgautas.
„Taip, įtraukėme jaunimą ir aš jau sakiau, kad keliaujant į pasiruošimo stovyklą privalome pasiimti 5-6 mūsų akademijos žaidėjus. Turime parodyti, kad matome juos ir ateityje jie gali tapti pagrindinės komandos nariais
„Nenorėjome vykti žaisti kontrolinių rungtynių kažkur toli ir praleisti daug laiko kelionėje, nors turėjome variantų žaisti kontrolines rungtynes Lenkijoje. Vietoje to mes žaisime rungtynes tarpusavyje, kuriose visi žaidėjai žais 70-80 minučių. Normaliose kontrolinėse rungtynėse kai kurie galėtų gauti tik po 45 minutes, o šioje sezono stadijoje mums labai svarbu, kad minutes rinktų visi. Dar labai svarbu ir tai, kad visi būtų sveiki.
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